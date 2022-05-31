Şahan Gökbakar'dan 'Bebek sahili' paylaşımı: 'Yaz aylarının coşkusu...'
İstanbul'un Bebek sahilinde kaydedilen görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırmış, İstanbul Valiliği'nden görüntülere ilişkin açıklama gelmişti. Yaşananlar gündemdeki yerini korurken; ünlü komedyen Şahan Gökbakar'dan da konuya dair bir paylaşım geldi. Gökbakar, görüntüleri esprili bir dille ti'ye aldı.
Sosyal medya, İstanbul'un Bebek semtinde çekilen görüntülerle sarsıldı. İlk olarak Instagram'da sonrasında da Twitter'da art arda dolaşıma giren görüntülerde bir çiftin cinsel ilişkiye girdiği anlar yer aldı. Yine Bebek sahilinde çekildiği belirtilen bir başka videoda ise, bankta çıplak bir çekilde güneşlenen bir erkek yer aldı.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Yaşananlar gündemdeki yerini korurken; İstanbul Valiliği'nden de sosyal medyada büyük tepki gören görüntülerle ilgili bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"30 Mayıs 2022 Pazartesi günü Beşiktaş ilçemiz Bebek sahilinde Ö.K ve C.M.T.'nin halka açık alanda alenen hayasızca harekette bulundukları tespit edilmiştir.
Güvenlik güçlerimizce yakalanan şahıslar hakkında "Hayasızca Hareket" suçundan adli soruşturma başlatılmıştır.
Yapılan incelemede, şüpheli Ö.K.'nın aralarında 'Uyuşturucu kullanmak, çocuk istismarı, görevli memura mukavemet' gibi suçlardan 11, şüpheli C.M.T.'nın ise 'Hayasızca Hareket, Kasten Yaralama' suçlarından 8 kaydı bulunduğu anlaşılmıştır."
ADLİYEYE GETİRİLDİLER
Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da görüntülerin ardından soruşturma başlattı. Gözaltına alınan iki şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Şüphelilerin savcılıktaki sorgusu devam ediyor.
ŞAHAN GÖKBAKAR'DAN PAYLAŞIM
Sosyal medyaya damga vuran görüntülere bir yorum da ünlü komedyen Şahan Gökbakar'dan geldi. Yaşananlara ilişkin bir görsel paylaşan Gökbakar, "İstanbul Boğazı'nda yaz aylarının coşkusu yaşanıyor..." ifadelerini kullandı.
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