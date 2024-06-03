İddialara yanıt verdi: Zeynep Bastık Serkay Tütüncü açıklaması

Yayınlanma: 03.06.2024 - 12:31

Güncelleme: 03.06.2024 - 12:31

Son olarak söz ve müziği Mabel Matiz'e ait olan 'Lan' şarkısıyla adından söz ettiren şarkıcı Zeynep Bastık'ın, Serkay Tütüncü ile ilişki yaşadığı iddia edildi.

Bastık, "Tanıyoruz birbirimizi, yeni yeni görüşmeye başladık ama ortada net bir şey yok. Hayırlısıyla olsun. Yalan söylemiyorum, kaçmıyorum. Durumlar böyle" diye konuştu.

Zeynep Bastık ile Tolga Akış, 2021 yazında Alaçatı'da evlenmiş, Temmuz 2022'de anlaşmalı olarak tek celsede boşanmıştı.