Zeynep Bastık'ın doğum gününde sahne alan Kobra Murat ücretini açıkladı

Roman müziğinin sevilen ismi Kobra Murat, Zeynep Bastık'ın doğum gününe davet edilmişti. Partide şarkılar söyleyen Kobra Murat, aldığı ücreti açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.04.2024 - 17:35
Zeynep Bastık'ın doğum gününde sahne alan Kobra Murat ücretini açıkladı
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Doğum günü için özel bir parti veren Zeynep Bastık, partiye Kobra Murat'ı davet etmişti. Doğum günü partisine katılan Kobra Murat, çok güzel ağırlandığını belirtti.

Birlikte eğlendikleri dans ettikleri görüntüler sosyal medyada gündem olurken Kobra Murat, partiden kazandığı ücreti açıkladı.

Kobra Murat, partiden kazandığı ücreti ise şöyle açıkladı:

"Partide olan herkes pırlanta gibiydi. Ben normalin iki katı, üç katı para istedim. Bulgaristan'dan geldim, aşırı yorgundum. Parti için bana 80 bin lira para verdiler. Ben partinin başından sonuna kadar şarkı söyleyip, dans ettim."


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