Seray Sever elektrik faturasını paylaştı: 'Ben buna oha diyorum'
Gülse Birsel'den sonra sunucu ve oyuncu Seray Sever de elektrik faturasını sosyal medyadan paylaştı. Zamlı faturayı paylaşan Sever, "ben buna sadece oha diyorum" diyerek isyan etti.
Sunucu ve oyuncu Seray Sever sosyal medya hesabından gelen zamlı faturalara sitem etti. Gülse Birsel'in ardında Sever de Instagram hesabından elektrik faturasını paylaştı.
Seray Sever 4 bin 100 TL gelen elektirik faturasını paylaşarak "Ben buna sadece oha diyorum. 150 metrekare eve gelen fatura" diyerek sitem etti.
Gülse Birsel de 2 bin 550 liralık faturayı “Ben de kira tadında elektrik faturamı arz edeyim” ifadeleriyle paylaşmıştı.
Sever'in paylaşımı akıllara iki yıl önceki sözlerini getirdi.
Seray Sever, hayat pahalılığından şikayet edenlere kızarak "En azından yukarıda savaş uçakları uçmuyor, bombalar patlamıyor.Yanında insanlar ölmüyor. Vatanındasın birazcık da şükretmeyi bilmesi lazım... En azından sağlıklısın. Çalışırsın kazanırsın; millet işi de beğenmiyor. O ucuz bu pahalı; üretirsin kardeşim! Fasulye pahalı! Pahalıysa pahalı ne yapacaksın fasulye yemeyeceksin o zaman ucuz sebze yiyeceksin..." demişti.
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