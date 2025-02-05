İfadeye çağrılmıştı: Şenay Gürler'den Melisa Sözen'e destek
Ünlü oyuncu Şenay Gürler, rol aldığı Fransız dizisi nedeniyle ifadeye çağrılan Melisa Sözen'e sosyal medya paylaşımıyla destek oldu.
Oyuncu Şenay Gürler, Fransa'da çekilen 2016 yapımı “Le Bureau des Legends” dizisinde oynadığı rol nedeniyle yakın zamanda "terör örgütü propagandası" yaptığı suçlamasıyla ifade veren Melisa Sözen'e destek oldu.
"BİR OYUNCU ROL YAPAR"
Gürler sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Sözen hakkındaki haberi alıntılayarak "Melisa Sözen oyuncudur. Bir oyuncu rol yapar" yazdı.
Melisa Sözen oyuncudur. Bir oyuncu rol yapar. https://t.co/6BABvG7xRh— Şenay Gürler (@senaygurler) February 4, 2025
İHA'nın aktardığına göre Melisa Sözen ifadesinde, "Giydiğim kıyafetin böyle bir örgütü simgelediğini bilmiyordum. Ben 'ajan' rolünde oynuyordum. Dizi Türkiye'de yayınlanmadı. Vatanımı ve milletimi seven birisiyim" dedi.
Etiketler: #Melisa Sözen #Şenay Gürler
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