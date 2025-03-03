İftarda 1 bardak içmek yeterli: İnsülin direncini dengeliyor

Yayınlanma: 03.03.2025 - 11:35

Güncelleme: 03.03.2025 - 11:35

Ramazan ayında sağlıklı beslenmek ve kan şekerini dengelemek büyük önem taşır. Osmanlı mutfağının geleneksel içeceklerinden biri olan demirhindi şerbeti, iftarda 1 bardak tüketildiğinde insülin direncini dengeleyerek vücudun kan şekeri kontrolüne yardımcı olabilir.

Demirhindi Şerbetinin Faydaları

Kan Şekerini Düzenler: Doğal bileşenleri sayesinde insülin direncini dengeleyerek ani kan şekeri dalgalanmalarını önler.

Sindirim Sistemini Rahatlatır: Oruç sonrası mideyi yormadan sindirimi destekler.

Bağışıklık Sistemini Güçlendirir: Antioksidan açısından zengin içeriği ile vücudu hastalıklara karşı korur.

Susuzluğu Azaltır: İçeriğindeki mineraller sayesinde vücudun su dengesini koruyarak iftardan sonra daha uzun süre tok ve enerjik hissetmenizi sağlar.

Demirhindi Şerbeti Tarifi

Malzemeler:

250 gr demirhindi

2 litre su

1 su bardağı bal veya hurma özü

5-6 adet karanfil

1 çubuk tarçın

1 tatlı kaşığı zencefil

1 tatlı kaşığı rezene tohumu

Yarım limonun suyu

Hazırlanışı

Demirhindiyi bir tencereye alın ve 2 litre su ile birlikte kaynamaya bırakın.

Kaynadıktan sonra içerisine karanfil, tarçın, zencefil ve rezene tohumunu ekleyin.

Kısık ateşte 30-40 dakika kaynatın.

Karışımı süzerek bal veya hurma özü ile tatlandırın. Limon suyunu ekleyip soğuması için buzdolabına koyun.

Servis Önerisi: Soğuk veya ılık olarak iftarda 1 bardak tüketebilirsiniz.