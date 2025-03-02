Diyetisyenden altın kural: Ramazanda kilo almamak için bunu yapmak yeterli

Yayınlanma: 02.03.2025 - 16:21

Güncelleme: 02.03.2025 - 16:21

Hatay İl Sağlık Müdürlüğünde görevli Diyetisyen Yaprak Aytekin, insan sağlığının korunmasını sağlayabilmek için Ramazan ayında doğru gıda tüketimiyle ilgili önerilerde bulundu. Oruca dayanabilmek için bol bol su tüketmenin önemini vurgulayan Diyetisyen Aytekin, iftar ile sahur arasında mutlaka 2 buçuk litre su içmenin önemli olduğunu belirtti. Ramazan ayı boyunca kilo almamak ve sağlıklı kalmak için iftarın ardından 30 dakikalık hafif tempolu yürüyüş yapılması gerektiğinde dikkat çeken diyetisyen Aytekin, Ramazan ayının sağlıklı geçirilmesi için önemli tavsiyelerde bulundu.

"İftar ve sahur arasında 2 buçuk litre su içmemiz gerekiyor"

Ramazan ayında iftar ile sahur vakitleri arasında 2 buçuk litreden fazla su tüketilmesi gerektiğini ifade eden Diyetisyen Aytekin, "Ramazan ayında uzun süre açlıkla başa çıkabilmek için önemli birkaç önerilerimiz var. Sahur vaktini kesinlikle yapmamız gerekiyor. Sahurda bizi tok tutabilecek besinlerden almalıyız. Bunlar; yumurta, yoğurt, süt ve peynir gibi besinler olmalıdır. 13 ile 14 saatlik oruca dayanabilmek için için bol bol su içmeliyiz. İftar ve sahur arasında 2 buçuk litre su içmemiz gerekiyor. İftarımızı açtığımız sırada birkaç tane hurma ve bir yudum su ile orucu açmalıyız. İftarda çok yağlı ve ağır yemeklerden kaçınmalıyız. Tokluk hissi vücuda 15 ile 20 dakika geç geldiği için iftarda yemeğimizi yavaş yemeliyiz. İftarda bir anda yüklendiğimiz zaman yemeklerden dolayı tokluk hissini hissedemiyoruz" dedi.

"Sahur vaktinde iftardan kalan yemekleri tüketmemiz doğru değildir"

Sahur vaktinde iftardan kalan yemekleri tüketmenin doğru olmadığını ifade eden Diyetisyen Aytekin, "İftarda yapılan yemekler tuzlu ve ağır yağlı olduğu için oruç boyunca bizi aç ve susuz kalmamızı sağlayacaktır. Sahur vaktinde sebze yiyecekleri ve tam buğdaylı ekmek yenilebilir. Sahur vaktinde proteine daha çok yer verirseniz daha çok tokluk hissine yaşayacaksınız. Kompleks karbonhidrat dediğimiz tam buğday ekmeği veya bulgur gibi yiyecekleri yediğimizde sindirmeye başladığı için bizi daha tok tutacaktır. Sindirimi kolaylaştırmak ve kilo almamak için iftardan sonra hafif tempolu 30 dakikalık yürüyüş sağlığınızı koruyacaktır" ifadelerini kullandı.