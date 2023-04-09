Iğdır'da çiçek açan şeftali bahçelerinde görsel şölen: 'Sadece 1 hafta sürüyor...'

"Doğunun Çukurova’sı" Iğdır’da çiçek açan şeftali ağaçları görsel şölen sunarken, bahçeler fotoğraf çektirmek isteyenlerin de uğrak yeri oluyor.

İHA
Yayınlanma: 09 Nisan 2023 - 07:00
Iğdır'da çiçek açan şeftali bahçelerinde görsel şölen: 'Sadece 1 hafta sürüyor...'
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Birçok sebze ve meyvenin yetiştiği Iğdır’da yılda 4 ile 5 bin ton şeftali üretimi yapılıyor. Şeftali üretimin önemli yerlerinden olan Çalpala köyünde çiçek açan ağaçlar görsel şölen oluşturuyor.

BAHÇELERE YOĞUN İLGİ

Şeftali bahçeleri fotoğraf çektirmek isteyenlerin de uğrak yeri oluyor.

"NE YAZIK Kİ BU ÇİÇEKLENME BİR HAFTA SÜRÜYOR"

Şeftali bahçelerinin çiçek açması ile ortaya güzel bir manzara çıktığı için fotoğraf çektirmeye geldiklerini belirten Gülbahar Aksoy, “Ben bu köye gelin geldim. Bulunduğumuz yer Iğdır’ın Çalpala köyü. Şeftalisi ile meşhur bir köyümüzdür. Baharın verdiği semboller ile çiçekleri çok ilgimizi çekti. Bizler de buraya fotoğraf çektirmeye geldik. Memleketimin güzel insanlarını da buraya fotoğraf çektirmek için bekliyorum. Ne yazık ki bu çiçeklenme bir hafta sürüyor. Fotoğraf çektirmek için çok hızlı davranmalısınız” dedi.


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