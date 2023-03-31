Kiraz çiçekleri Seul'e baharı getirdi
Seokchon Gölü Parkı, Güney Kore'nin başkenti Seul'de kiraz çiçeği gözlemi için en uygun noktalardan biri. Parkta her iki gölü de çevreleyen yollar boyunca 1.000'den fazla Sakura ağacı bulunuyor.
Baharın gelmesiyle parkı dolduran yerli ve yabancı ziyaretçiler, yenilenmeyi simgeleyen ve baharın ritmine uyan kısa ömürlü çiçeklerin oluşturduğu pastel renkli harikalar diyarında dolaşıp fotoğraf çekiyor.
- Turistler, Güney Kore'nin başkenti Seul'de yer alan Seokchon Gölü Parkı'nda kiraz çiçeklerini seyrediyor.
- Turistler, Güney Kore'nin başkenti Seul'de yer alan Seokchon Gölü Parkı'nda kiraz çiçeklerinin fotoğrafını çekiyor.
- Turistler, Güney Kore'nin başkenti Seul'de yer alan Seokchon Gölü Parkı'nda kiraz çiçeklerinin fotoğrafını çekiyor.
- Turistler, Güney Kore'nin başkenti Seul'de yer alan Seokchon Gölü Parkı'nda kiraz çiçeklerinin fotoğrafını çekiyor.
- Turistler, Güney Kore'nin başkenti Seul'de yer alan Seokchon Gölü Parkı'nda kiraz çiçeklerini seyrediyor.
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