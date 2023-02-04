İki kez Oscar adayı olmuştu… Ünlü oyuncu Melinda Dillon hayatını kaybetti
İki defa Oscar adaylığına layık görülen oyuncu Melinda Dillon 83 yaşında hayatını kaybetti.
Yönetmen Steven Spielberg’ün 'Üçüncü Türden Yakınlaşmalar' (Close Encounters of the Third Kind) filmindeki rolüyle tanınan oyuncu Melinda Dillon, 83 yaşında hayatını kaybetti.
Oyuncunun ailesi, Dillon'ın 9 Ocak’ta öldüğünü doğruladı ancak ölüm nedeniyle ilgili açıklamada bulunmadı.
Kariyeri boyunca Akademi Ödülleri’ne iki kez En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu dalında aday gösterilen oyuncu, Bob Clark'ın “A Christmas Story” (1983), “Harry and the Hendersons” (1987), “Captain America” (1990) ve “Nightbreaker” (1989) gibi filmlerde rol aldı. Dillon son olarak “Heartland”(2007) ve "Reign Over Me" yapımlarında rol aldı.
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