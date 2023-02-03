Ünlü oyuncu Mehmet Günsür'ün acı günü...

Ünlü oyuncu Mehmet Günsür'ün annesi Sibel Günsür yaşamını yitirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03 Şubat 2023 - 10:36
Ünlü oyuncu Mehmet Günsür'ün acı günü...
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Mehmet Günsür’ün annesi Sibel Günsür geçen aralık ayında İstanbul’da özel bir hastanede bypass ameliyatı olmuş ve tedavisi devam ediyordu.

Hayatını kaybeden emekli lise öğretmeni Sibel Günsür önceki gün Zincirlikuyu’da düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.


Mehmet Günsür

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