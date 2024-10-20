İki yıldır birliktelerdi... Liam Payne'in kız arkadaşı Katie Cassidy sessizliğini bozdu

Yayınlanma: 20.10.2024 - 12:36

Güncelleme: 20.10.2024 - 12:36

Liam Payne'in kaldığı otelin balkonundan düşerek henüz 31 yaşında hayatını kaybetmesi, dünya çapındaki hayranlarını derin bir üzüntüye boğdu. Eski One Direction üyesini anmak için sosyal medyada milyonlarca paylaşım yapıldı.

Liam Payne, ölümünden önce sosyal medya fenomeni Katie Cassidy ile iki yıllık bir ilişki yaşıyordu. Acı haberin ardından Cassidy, yaptığı ilk açıklamada duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Bana gönderilen tüm nazik sözler ve sevgi için teşekkür ederim. Tamamen kayboldum. Son birkaç güne dair hiçbir şey gerçek gibi gelmiyor. Bana bunu özel olarak yürütebilmem için gereken zarafeti ve alanı vermenizi rica ediyor ve dua ediyorum."

Cassidy, sevgilisi hakkında "Liam, meleğim. Sen her şeyimsin. Seni koşulsuz ve çok sevdiğimi bilmeni istiyorum. Seni hayatımın geri kalanında sevmeye devam edeceğim. Seni seviyorum Liam" ifadelerini kullandı.

Liam Payne ve Katie Cassidy, ilk kez Ekim 2022'de bir Cadılar Bayramı partisinde çift kostümüyle birlikte görüntülenmişti. Cassidy, Pamela Anderson, Payne ise Tommy Lee kılığına girmişti. İkili, iki ay sonra İngiliz Moda Ödülleri'nde kırmızı halıda ilk kez birlikte boy göstermişti.

Çiftin, Mayıs 2023'te Payne’in müzik kariyerine odaklanması nedeniyle kısa bir süre ayrıldığı, ancak kısa sürede barıştıkları biliniyor. Katie Cassidy, Payne’in ölüm anında yanında değildi. Olaydan birkaç gün önce Arjantin’den Miami'ye gitmek üzere yola çıkmıştı.

Perşembe günü Payne'in ailesi, bir sözcü aracılığıyla duygusal bir açıklama yaptı:

"Kalbimiz kırık. Liam sonsuza kadar kalbimizde yaşayacak ve onu nazik, komik ve cesur ruhuyla hatırlayacağız."