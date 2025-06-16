İki yıldır devam eden krizde yeni gelişme: Elçin Sangu hakkında suç duyurusu!

Oyuncu Elçin Sangu ile Beykoz’daki villasının tadilat işlerini üstlenen mimarlık şirketinin sahibi Abdullah Celal Erol arasındaki gerilim tırmanıyor. Daha önce alacak davası açan Erol, şimdi de Sangu hakkında çok daha ciddi suçlamalarda bulundu.

CUMHURİYET SAVCILIĞI'NA SUÇ DUYURUSU

Abdullah Celal Erol, ünlü oyuncu Elçin Sangu hakkında “dolandırıcılık”, “evrakta sahtecilik” ve “adli makamları yanıltma” suçlamalarıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Erol, bu süreçte Sangu’nun sevgilisi Yunus Özdiken hakkında da “tehdit ve hakaret” iddiasıyla şikâyette bulundu.

Oyuncu Elçin Sangu hakkında dolandırıcılık, erkek arkadaşı Yunus Özdiken hakkında tehdit ve hakaret suçlamalarına karşı İstanbul adliyesinde suç duyurusunda bulunduk.

Avukatları Mesut Kılıç hakkında ise bağlı bulunduğu “İstanbul barosu disiplin kuruluna” şikayette bulunmuş… pic.twitter.com/hSEfiIcfSt — -CLL (@acelalerol) June 16, 2025

İKİ YILDIR DEVAM EDEN TADİLAT KRİZİ

Olayların başlangıcı 2022 yılına dayanıyor. Sangu'nun Beykoz’daki villasında yapılan yenileme çalışmaları sırasında, mimarlık firması ile ödeme konusunda kriz yaşandığı iddia edildi. Yaklaşık 400 bin TL tutarındaki işin 170 bin TL’sinin ödenmediği öne sürüldü. Abdullah Celal Erol, yazılı sözleşme yapılmadığını, sürekli ek taleplerle karşılaştıklarını ve ödemelerin geciktiğini belirterek önce icra takibi başlatmış, ardından İstanbul Anadolu 23. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde alacak davası açmıştı.

SANGU CEPHESİNDEN UZLAŞMA TEKLİFİ

Elçin Sangu’nun avukatları o dönem uzlaşma adımı atarak firmaya ödeme teklifinde bulunmuştu. Ancak taraflar arasında bir çözüme ulaşılamadı. Yunus Özdiken de yaptığı açıklamada, firmayı “evimize zarar vermek ve tehdit etmekle” suçlamış, “manipülasyon yapıyorlar” demişti.

SOSYAL MEDYADA SERT SÖZLER

Son olarak Abdullah Celal Erol, sosyal medya üzerinden Elçin Sangu’yu hedef alan sert açıklamalarda bulundu. 19 Mayıs’ta yaptığı paylaşımda, “Kameralar önünde sosyal demokrat, iyi niyet elçisi gibi görünüyorsunuz ama çalışan işçilerin içtiği bir bardak çayı bile sorun eden birisiniz Elçin Sangu” ifadelerini kullandı.

Erol, daha sonra Sangu tarafından sosyal medyada engellendiğini belirterek, “Artık adalet önünde hesaplaşacağız” dedi. Ünlü oyuncunun reklam yüzü olduğu bir markayı da hedef alan Erol, “Dolandırıcılığı adeta meslek edinmiş biriyle yapılan bu reklam bizi hayal kırıklığına uğrattı” ifadelerine yer verdi.