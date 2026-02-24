Ramazan Bayramı öncesi öğrenciler ve aileler, bayram tatiliyle ara tatilin birleştirilip birleştirilmeyeceğini merak ediyor. Peki, İkinci ara tatil ne zaman, hangi tarihte? MEB 2025 2026 ara tatil takvimi

İKİNCİ DÖNEM ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci dönem uygulanacak olan ara tatil 16-20 Mart tarihlerinde olacak. 2026 Ramazan Bayramı tarihi ara tatil süresi içerisinde yer almaktadır. Ramazan Bayramı 20-21-22 Mart tarihlerinde kutlanacak.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

2025-2026 eğitim öğretim yılı içerisinde okullar 26 Haziran 2026 Cuma günü kapanacak. Yaz tatili başlayacak.