Yayınlanma: 25.02.2025 - 10:57

Güncelleme: 25.02.2025 - 10:57

İlk cemrenin havaya düşmesiyle birlikte 21 Mart'ta başlayacak baharın müjdecisi olarak kabul edilen cemre tarihleri ve özellikle de ikinci cemre tarihi merak edilip araştırılıyor. Peki, İkinci cemre ne zaman düşecek? 2. Cemre düşmesi ne zaman?

CEMRE SUYA NE ZAMAN DÜŞECEK?

Baharın habercilerinden olan ilk cemre 19 - 20 Şubat tarihlerinde havaya, 26 - 27 Şubat tarihlerinde suya 5 - 6 Mart tarihlerinde ise toprağa düşüyor.

Bu yıl ilk cemre geçtiğimiz 19 - 20 Şubat tarihlerinde havaya düştü. İkinci cemre ise 26-27 Şubat günlerinde suya düşecek.

CEMRELER HANGİ TARİHLERDE DÜŞER?

Halk takvimi ve inanışına göre, kasım günlerinin 100. gününden 5 gün sonra cemreler düşmeye başlıyor.

Cemrenin birer hafta aralıkla havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılıyor. Üç tane olan cemrenin birincisi havaya (19-20 Şubat), ikincisi suya (26-27 Şubat) ve üçüncüsü de (5-6 Mart) toprağa düşer.

CEMRE NEDİR?

"Ateş", "kor" anlamına gelen cemrenin her yıl şubat ayı sonunda başlayan takvime göre önce havaya, sonra suya, son olarak da toprağa düştüğü kabul ediliyor. "cemre düşmesi", bahar bayramı nevruzun yaklaştığına da işaret ediyor.