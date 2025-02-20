İkinci cemre ne zaman düşecek? İlk cemre düştü mü?

Halk arasında kıştan yaza geçişin sembolü olan üç cemreden ilki düştü. Yurttaşlar ikinci cemrenin ne zaman düşeceğini araştırıyor. Peki, İkinci cemre ne zaman düşecek? İlk cemre düştü mü?

İkinci cemre ne zaman düşecek? İlk cemre düştü mü?
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 20.02.2025 - 09:51

Yurttaşa göre kıştan bahara geçisin sembolü olan ve ısınmayı ifade eden cemrenin ilki bugün havaya düşecek. Peki, İkinci cemre ne zaman düşecek? İlk cemre düştü mü?

CEMRE NEDİR?

Arapça kökenli olduğu kabul edilen "cemre" kelimesinin Türkçe karşılığı "ateş" veya "kor" anlamına gelir.

Cemrelerin düşmesi, kasım günlerinden Hızır günlerine, bir başka ifadeyle kıştan bahara geçisin sembollerinden biridir. Kasım günlerinin Miladi takvime göre 8 Kasım'da başladığı ve 179 gün sürerek 5 Mayıs'ta sona erdiği kabul edilir. Halk takvimine göre, kasım günlerinin 100. günü yani miladi takvimde 15 Şubat geldiğinde artık kış hükmünü kaybetmeye başlar. Bunu halk, "Geldik yüze, çıktık düze" şeklinde ifade eder. Halk takvimine ve inanışına göre bu tarihten 5 gün sonra cemreler düşmeye başlar.

İKİNCİ CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?

  • İlk Cemre (Hava Cemresi): 19 - 20 Şubat 2025
  • İkinci Cemre (Su Cemresi): 26 Şubat 2025
  • Üçüncü Cemre (Toprak Cemresi): 5 Mart 2025

Etiketler: #cemre #Kış #ısınma

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