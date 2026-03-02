Mart ayına girilmesinin ardından ara tatilin, Ramazan Bayramı ile birleşip birleşmeyeceği araştırılmaya başlandı. Peki, İkinci dönem ara tatili ne zaman başlıyor? İkinci ara tatil Ramazan Bayramı ile birleşiyor mu?

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR, NE ZAMAN BİTİYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2025-2026 Eğitim Öğretim takvimi ile ikinci dönemin ara tatili 16 Mart 2026 tarihinde başlayacak ve 20 Mart 2026 Cuma günü sona erecek.

İKİNCİ ARA TATİL KAÇ GÜN SÜRECEK?

Okullarda öğrenciler, 13 Mart Cuma günü son ders zilinin çalmasıyla ara tatile girecek. Tatil sürecinin ardından 23 Mart 2026 Pazartesi günü yeniden ders başı yapacaklar.

Bu kapsamda ikinci dönemin ara tatili hafta sonlarıyla birlikte 9 gün sürecek.

ARA TATİL İLE RAMAZAN BAYRAMI BİRLEŞİYOR MU?

Bu yıl Ramazan Bayramı 20 Mart tarihinde başlayacak ve 3 gün sürecek.

İkinci ara tatilin 16-20 Mart tarihlerinde idrak edilmesi sebebiyle bayram tatili ile fiilen birleşmiş olacak. Fakat tatil süresinin uzatılmasına dair herhangi bir resmi karar bulunmuyor.