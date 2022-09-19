İklim krizinin çözümü: Kutupları yeniden dondurmak

Environmental Research Communications'da yayımlanan plana göre, bunu başarmak için yılda yaklaşık 175 bin uçuş yapılması ve atmosfere milyonlarca ton karbondioksit salınması gerekiyor.

Fakat çalışmayı yöneten Smith, planın iklim krizinin nedenini değil sadece bir belirtisini iyileştireceği uyarısını yaptı.

''Bu aspirin, penisilin değil. Karbonsuzlaştırmanın yerini tutmaz.''

Çalışma, mikroskobik aerosolleri taşıyan çok sayıda uçuştan atmosfere salınacak sera gazlarının sayısı nedeniyle tartışmalı olarak değerlendiriliyor.