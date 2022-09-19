İklim krizinin çözümü: Kutupları yeniden dondurmak
Bilim insanları, kuzey ve güney kutuplarının yeniden dondurulmasının iklim krizini yönetmenin bir yolu olabileceğini iddia etti.
Independent Türkçe'nin haberine göre, Yale Üniversitesi'nde Wake Smith tarafından yürütülen yeni çalışmada araştırmacılar, uçaklardan atmosfere püskürtülen aerosol parçacıklarının güneş ışığını kısmen engelleyerek buz kaybını tersine çevirebileceğini ve sonuç olarak buz kutuplarını soğutabileceğini öne sürdü.
Environmental Research Communications'da yayımlanan plana göre, bunu başarmak için yılda yaklaşık 175 bin uçuş yapılması ve atmosfere milyonlarca ton karbondioksit salınması gerekiyor.
Fakat çalışmayı yöneten Smith, planın iklim krizinin nedenini değil sadece bir belirtisini iyileştireceği uyarısını yaptı.
''Bu aspirin, penisilin değil. Karbonsuzlaştırmanın yerini tutmaz.''
Çalışma, mikroskobik aerosolleri taşıyan çok sayıda uçuştan atmosfere salınacak sera gazlarının sayısı nedeniyle tartışmalı olarak değerlendiriliyor.
'AMAÇ, ZAMAN KAZANMAK'
Bu plan, Sky News'e iklim krizinin kritik bir noktada olduğunu ve radikal adımlar atılması gerektiğini söyleyen eski bir hükümet baş bilimcisi ve Cambridge Üniversitesi İklim Onarım Merkezi'nin (CCR) kurucusu Sör David King tarafından destekleniyor.
''Buradaki fikir, sera gazı salımlarını derinlemesine ve hızla azaltırken zaman kazanmak. Bu çok önemli. Eğer mevcut oranda salım yapmaya devam edersek, yandık demektir.''
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