Yayınlanma: 11.08.2023 - 15:51

Güncelleme: 11.08.2023 - 15:51

İlayda Alişan kimdir? sorusu kısa sürede arama motorlarında en çok arananlar arasına girdi. çağı alınmayınca tepki gösteren oyuncu İlayda Alişan'ın kim olduğu merak konusu oldu. Peki, İlayda Alişan kimdir, kaç yaşında, nereli? İlayda Alişan hangi dizilerde rol aldı? İşte İlayda Alişan'ın hayatı...

İLAYDA ALİŞAN KİMDİR?

İlayda Alişan, 26 Şubat 1996 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Anne tarafından Erzincanlı, baba tarafından Trabzonludur. Behçet Kemal Çağlar Lisesi'nde eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Moda Tasarım okudu. Hayatının dönüm noktası olarak babasının arkadaşının habersiz bir şekilde kendisini ajansına kayıt etmesi ile birlikte küçük yaşlardan itibaren sektöre giriş yaptı.

Oyunculuk hayatına reklam filmlerinde oynayarak başladı, İlk olarak 2011 yılında başrollerinde Çetin Tekindor ve Bülent İnal gibi oyuncuların bulunduğu Bir Çocuk Sevdim dizisinde Merve karakteriyle rol aldı. Kariyerine TRT'de yayınlanan Gönül Hırsızı ile devam etmiş, ardından Ayça Bingöl, Evrim Alasya ve Ekin Koç'la birlikte Benim Adım Gültepe'de Nurten karakteriyle dikkat çekmeye başladı. Kariyerine 2015 yılında Songül Öden ve Mert Fırat'ın başrollerinde yer aldığı Serçe Sarayı'nda Sinem karakteri ile devam etti

Ardından Ay Yapım imzalı Bana Sevmeyi Anlat dizisinde Eylül, Rüya dizisinde canlandırdığı Cemre karakterine hayat verdi. Kendisinin daha büyük bir kitleye ulaştıran, başrollerinde usta oyuncu Perihan Savaş, Ercan Kesal, Aras Bulut İynemli ve Rıza Kocaoğlu gibi önemli isimlerin bulunduğu Ay Yapım'ın fenomen dizilerinden Çukur ile içinde bulunduğu set ortamını bir okul olarak tanımladı. Dizinin ikinci sezonunda Akşın Koçovalı karakteriyle gösterdiği oyunculuk takdir topladı.

Çukur'dan sonra Netflix'in ilk Türk orijinal dizisi olan Hakan: Muhafız'da Aylin Erman karakterine hayat vererek ününü yurtdışına taşıdı. 2019'da Erdal Özyağcılar, Erkan Avcı gibi başarılı oyuncularla beraber Şampiyon'un kadrosuna katıldı 2021 yılında dijital içerik platformu olan Gain'in orijinal dizisi Terapist'te Özlem Narin karakterini canlandırdı. 2021'de FOX'ta yayınlanan Masumiyet dizisinde Ela Yüksel karakterini canlandırdı. 2021 yılında Kırmızı Oda dizisinin kadrosuna katıldı.

İLAYDA ALİŞAN'IN ROL ALDIĞI DİZİLER NELER?

Seversin - 2022

Terapist - 2020

Şampiyon - 2019 - 2020

Hakan: Muhafız - 2018

Çukur - 2017

Bana Sevmeyi Anlat - 2016 - 2017

Serçe Sarayı - 2015

Benim Adım Gültepe - 2014

Gönül Hırsızı - 2013

Bir Çocuk Sevdim - 2011