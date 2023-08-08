Yayınlanma: 08.08.2023 - 11:34

Güncelleme: 08.08.2023 - 11:34

Oyuncu Sandra Bullock'un sevgilisi Bryan Randall'ın yaşamını yitirmesi üzerine Randall'in hayatı merak konusu oldu. Peki, Sandra Bullock'un sevgilisi Bryan Randall kimdir? Bryan Randall neden öldü, hastalığı neydi? İşte Bryan Randall'ın hayatı...

BRYAN RANDALL KİMDİR?

Bryan Randall, 10 Nisan 1966 yılında Portland'da doğdu. Hem fotoğrafcılık hem modellik yapan Randall, 2015 yılında Sandra Bullock ile yeni bir ilişkiye başladı. İkili, Bullock'un oğlu Louis 'nin doğum gününde tanıştı.

BRYAN RANDALL NEDEN ÖLDÜ?

Üç yıldır ALS ile mücadele eden Bryan Randall, 57 yaşında hayatnı kaybetti. Bryan Randall'ın ailesi, yaptığı açıklamada "Bryan Randall'ın ALS ile 3 yıllık bir savaşın ardından huzur içinde vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle paylaşıyoruz. Bryan, ALS ile olan yolculuğunu gizli tutmayı erken seçti ve ona değer veren bizler, talebini yerine getirmek için elimizden gelenin en iyisini yaptık" dedi.