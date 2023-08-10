Yayınlanma: 10.08.2023 - 14:55

Güncelleme: 10.08.2023 - 14:55

Steven Berghuis'in Beşiktaş ya da Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddia ediliyor. Futbolseverler, Steven Berghuis'in kim olduğunu, nereli, kaç yaşında ve hangi takımlarda futbol oynadığı merak ediliyor. Peki, Steven Berghuis kimdir, nereli, kaç yaşında? Steven Berghuis hangi takımlarda futbol oynadı? İşte ayrıntılar...

STEVEN BERGHUİS KİMDİR?

Steven Berghuis, 19 Aralık 1991 tarihinde Hollanda'da dünyaya geldi. 31 yaşındaki Hollandalı futbolcu kariyerinde sağ kanat, sol kanat, orta saha ve santrafor mevkilerinde görev aldı. Berghuis, kariyerinde çıktığı 463 maçın 277'sini sağ kanat mevkiinde oynadı.

Steven Berghuis, profesyonel Futbol kariyerine ilk olarak doğduğu şehrin takımı AGOVV Apeldoorn'un altyapısında başladı. 2009 yılında Twente'nin U19 takımına Transfer olan Berghuis, 2011'de A takıma yükseldi.

Berghuis, 2010 Haziran'da Twente A takımına yükseldi ve 2012 yılına kadar süren profesyonel bir sözleşme imzaladı.

20 Ocak 2012'de Berghuis, 2011–12 sezonunun sonuna kadar kiralık olarak VVV-Venlo'ya katıldı.

20 Haziran 2012'de Berghuis, Twente'den 400.000 £ transfer ücreti karşılığında AZ transfer oldu.

2017 yılında Watford'a transfer olarak kariyerinde ilk kez yurt dışına çıkmış oldu, oyuncunun son durağı ise Ajax oldu.

27 Temmuz 2015'te Berghuis, AZ takımında yaklaşık 4,6 milyon sterlinlik bir transfer ücreti karşılığında İngiltere Premier League kulübü Watford'a transfer oldu.

1 Ağustos 2016'da Berghuis'in 2016-17 sezonu öncesinde Feyenoord'a kiralandığı açıklandı.

16 Temmuz 2021'de Ajax, Feyenoord'dan Berghuis'i transfer etti ve dört yıllık bir sözleşme imzaladı.

Hollandalı futbolcu, kariyerinde 150 gol ve 112 asistlik performans sergiledi. 2022-2023 sezonunda Ajax formasi ile lig ve kupa dahil olmak üzere toplam 42 resmi maça çıktı ve 11 gol, 11 asist üreterek takımına 22 gol katkısında bulundu.

STEVEN BERGHUİS MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Berghuis, Hollanda'yı ilk kez genç takımları olan U19, U20 ve U21 seviyesinde temsil etti.

Steven Berghuis, ilk kez Mayıs 2015 tarihinde Hollanda A Milli takımına çağrıldı. İki karşılaşmada yedek kulübesinden yer aldı.

Bir yıl sonra, Mayıs 2016'da, Berghuis tekrar Hollanda A Milli Takımı'na çağrıldı. İlk maçına da 27 Mayıs tarihinde İrlanda ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ikinci yarısında çıktı.

27 Mart 2021'de Berghuis milli takım adına ilk golünü attı ve 2022 FIFA Dünya Kupası elemelerinde Letonya'yı 2-0 yendikleri maçta attı.

STEVEN BERGHUİS HANGİ TAKIMLARDA FUTBOL OYNADI?

2011-2012 Twente

2012 Venlo (kiralık)

2012-2015 AZ

2015-2016 Watford

2016-2017 Feyenoord (kiralık)

2017-2021 Feyenoord

2021- Ajax