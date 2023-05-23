İlber Ortaylı, Celal Şengör'ü şikayet etti!

Yayınlanma: 23.05.2023 - 12:19

Güncelleme: 23.05.2023 - 12:19

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı ve yer bilimci Celal Şengör'ün Azerbaycan ziyaretinde Ortaylı’nın Şengör’ü eşine şikayet ettiği görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Görüntülerde Celal Şengör'ün eşi Oya Şengör’ü arayan İlber Ortaylı, Celal Şengör'ün gizlice sigara içtiğini söyledi.

Şengör “Bakü'deyiz, çok güzel bir konuşma yaptık. Tabii seninki de hemen sigarayı yaktı. Pasta yemesine karışmam da, sigara yaktı” dedi.



