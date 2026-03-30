Cumhuriyet Gazetesi Logo
İlber Ortaylı'nın ailesinden açıklama: Dijital mirası için karar verildi

30.03.2026 13:27:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
13 Mart tarihinde hayata gözlerini yuman tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın ailesi tarafından yapılan açıklamada, "Mirası yaşatabilmek, onun düşünce dünyasını ve bıraktığı kıymetli izleri gelecek nesillere aktarabilmek adına sosyal medya hesapları aktif kalmaya devam edecektir" denildi.

13 Mart tarihinde hayatını kaybetmesi ile Türkiye'yi yasa boğan ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın dijital mirası için ailesi kararını duyurdu.

Ortaylı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Onun sesi, fikirleri ve hatırası; kitaplarında, programlarında ve hafızalarımızda yaşamaya devam edecek. Bu mirası yaşatabilmek, onun düşünce dünyasını ve bıraktığı kıymetli izleri gelecek nesillere aktarabilmek adına sosyal medya hesapları aktif kalmaya devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

"BİRİKİMİNİ EMANET ETMİŞ BİR HOCAYDI"

Ortaylı'nın ailesi tarafından yapılan açıklamada şöyle dendi:

"İlber Ortaylı, ömrünü Türkiye’ye adamış; bilgisini, birikimini ve tecrübesini bu toprakların hafızasına emanet etmiş bir hocaydı. Yalnızca yazdıklarıyla değil, söyledikleriyle, dostluklarıyla ve yetiştirdiği öğrencilerle de iz bıraktı. Onun sesi, fikirleri ve hatırası; kitaplarında, programlarında ve hafızalarımızda yaşamaya devam edecek.

Bu mirası yaşatabilmek, onun düşünce dünyasını ve bıraktığı kıymetli izleri gelecek nesillere aktarabilmek adına sosyal medya hesapları aktif kalmaya devam edecektir. Bu hesaplar, hocamızın fikirlerinin, hatıralarının ve eserlerinin paylaşılmaya devam edeceği bir buluşma noktası olacaktır."

Image

İlgili Konular: #sosyal medya #miras #Prof. Dr. İlber Ortaylı

İlber Ortaylı: İçindeki çocuğu koruyan bilge DTCF hocası olan annesi Şefika Hanım'ın koluna girerek fakülte binasının giriş merdivenlerinden çıkmasına destek olan 1970'lerin delikanlısı İlber ile 2026'da bir elinde bastonu, kızının koluna yaslanarak Bejart Balesi'ne gelen 70'lik İlber'i tanımış olanlardanım.
Fatih Altaylı, İlber Ortaylı ile çektikleri son programı yayınladı: 'Ağlamaktan izleyemedim' Gazeteci Fatih Altaylı, geçtiğimiz günlerde yaşamını yitiren tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı ile çekilen son programlarını yayımladı. Altaylı, "Bu sevgili dostum ile çekilen son program oldu. Ağlamaktan izleyemedim. Tek tesellim bu yayınlar durdukça o da yaşayacak" ifadelerini kullandı.
Ortaylı ve Özel üzerine Her ölüm erken, her ölüm zamansız...