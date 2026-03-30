İlber Ortaylı'nın ailesinden açıklama: Dijital mirası için karar verildi

13 Mart tarihinde hayatını kaybetmesi ile Türkiye'yi yasa boğan ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın dijital mirası için ailesi kararını duyurdu.

Ortaylı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Onun sesi, fikirleri ve hatırası; kitaplarında, programlarında ve hafızalarımızda yaşamaya devam edecek. Bu mirası yaşatabilmek, onun düşünce dünyasını ve bıraktığı kıymetli izleri gelecek nesillere aktarabilmek adına sosyal medya hesapları aktif kalmaya devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

"BİRİKİMİNİ EMANET ETMİŞ BİR HOCAYDI"

Ortaylı'nın ailesi tarafından yapılan açıklamada şöyle dendi:

"İlber Ortaylı, ömrünü Türkiye’ye adamış; bilgisini, birikimini ve tecrübesini bu toprakların hafızasına emanet etmiş bir hocaydı. Yalnızca yazdıklarıyla değil, söyledikleriyle, dostluklarıyla ve yetiştirdiği öğrencilerle de iz bıraktı. Onun sesi, fikirleri ve hatırası; kitaplarında, programlarında ve hafızalarımızda yaşamaya devam edecek.

Bu mirası yaşatabilmek, onun düşünce dünyasını ve bıraktığı kıymetli izleri gelecek nesillere aktarabilmek adına sosyal medya hesapları aktif kalmaya devam edecektir. Bu hesaplar, hocamızın fikirlerinin, hatıralarının ve eserlerinin paylaşılmaya devam edeceği bir buluşma noktası olacaktır."