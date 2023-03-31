İlber Ortaylı'dan 'Cumhurbaşkanı olsanız ilk neyi değiştirirsiniz' sorusuna yanıt

Yayınlanma: 31 Mart 2023 - 17:21

Güncelleme: 31 Mart 2023 - 17:38

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Kafa TV'nin 'Cahille Sohbeti Kestim' başlıklı programına konuk oldu. Ortaylı'ya YouTube'da yayımlanan programda "Cumhurbaşkanı olsanız ilk neyi değiştirirsiniz" diye soruldu.

"BELİRLİ BÖLGELERİN HÂKİMİYETİ YOK EDİLMELİ"

İlber Ortaylı şöyle yanıt verdi:

''Hiçbir şeyi değiştiremezsin çünkü bu bir mekanizma değil. Şurayı değiştir, vidayı sık iş yürümeye başlasın. Bu bir mühendislik değil. Toplum böyle bir mühendisliği kaldıracak kadar basit bir mekanizma değil. Başlamak için basit şeyler var. Birincisi nepotizmi (akraba ve yakın arkadaş kayırma) önlemek. Bunun çaresi ise belirli vilayetlerin bölgelerin hâkimiyetini yok etmek. Doğrudan doğruya maaş sistemi uzmanlığa, dala göre olmalı. Memurun fizik mahzuniyeti korunmalı. Osmanlı'da devlet memuruna müdahale çok ağır cezalandırılırdı."