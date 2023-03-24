İlber Ortaylı'nın mutlu günü... Sosyal medyadan duyurdu
Ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, sosyal medya hesabından dede olduğunu duyurdu. Ortaylı, "Hayatımın en mutlu anlarından biri..." ifadelerini kullandı.
Ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, sosyal medya hesabı Twitter'dan müjdeli bir haber verdi.
Yeniden dede olduğunu duyuran Ortaylı yaptığı paylaşımda, "Hayatımın en mutlu anlarından biri. Sevgili kızım Tuna ve Sertaç bana bir de kız torun gösterdiler. Defne'nin mutlu bir zamanda ama her şeyden önce güvenli bir ülkede büyümesini ve yaşlanmasını diliyorum. Diğer torunum Deniz Ali de böylelikle çok istediği bir kız kardeşe sahip oldu. Güzel günlerde hep birlikte olmaları dileğiyle" notunu düştü.
Hayatımın en mutlu anlarından biri. Sevgili kızım Tuna ve Sertaç bana bir de kız torun gösterdiler. Defne'nin mutlu bir zamanda ama her şeyden önce güvenli bir ülkede büyümesini ve yaşlanmasını diliyorum. Diğer torunum Deniz Ali de böylelikle çok istediği bir kız kardeşe sahip… pic.twitter.com/O3mp3eLEi7— İlber Ortaylı (@ILBERORTAYLIGSU) March 23, 2023
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