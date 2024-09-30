İleri teknoloji ve sanat: Karanlıkta parlayan mobilyalar Londra'da tanıtıldı

Yayınlanma: 30.09.2024 - 13:47

Güncelleme: 30.09.2024 - 13:52

Londra'daki Gallery Marquess'te düzenlenen sergide deri mühendisi Evrim Kadıoğlu, özel tasarım karanlıkta parlayan deri mobilya ve sanat eserlerinin yer aldığı koleksiyonu sundu.

Sergiye, yerli ve yabancı çok sayıda davetli katıldı.

İleri teknoloji ile sanatın bir araya getirildiği etkinliğe katılan davetliler, karanlıkta parlayan mobilya koleksiyonunu inceleme fırsatı buldu. Davetliler, fotolüminesan teknolojisinin mobilya ve sanatı nasıl geliştirdiğini, ışığın mobilya ve sanatla etkileşime geçtiği özel alanları gözlemledi.

Etkinlikte, ayrıca, karanlıkta parlayan özel sanat eserleri de sergilendi.

"SERGİNİN 13 EKİM'E KADAR DEVAM ETMESİ PLANLIYOR"

Deri mühendisi Kadıoğlu, etkinlikte yaptığı açıklamada, dünyanın ilk 9 deri mühendisinden biri olduğunu, 20 yıldır akademi ve endüstri alanlarında deri mühendisliği üzerine çalışmalar yaptığını kaydetti.

Kadıoğlu, "Bu sergide, GloTech derinin mobilya ve sanat parçasıyla birleştiği bir işbirliği yaptık ve bu, dünyanın ilk karanlıkta parlayan deri ve mobilya sanat galerisi olma özelliği taşıyor" dedi.

Serginin 13 Ekim'e kadar sürmesini planlandıklarını belirten Kadıoğlu, ilgi ve katılımdan memnun olduğunu belirterek, GloTech derinin sadece mobilya ile sanatta değil, ilerleyen zamanlarda otomotiv, moda ve aksesuar alanında da kullanılacağını kaydetti.