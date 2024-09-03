Yer: Adana... Çalıştıkları mobilyacıyı kurşunlayıp, patronlarından haraç istediler

Adana'da Halil İbrahim C. (29), kuzeni Abdullah T. (24) ile çalıştığı mobilya dükkanına tabancayla ateş açıp, kaçtı. Halil İbrahim C.’nin iş arkadaşı Lütfi T. (30) ise patronunu arayıp, bir organize suç örgütünün ismini kullanarak 5 milyon lira haraç istedi. Güvenlik kamerasından tespit edilen ve birlikte hareket ettikleri belirlenen 3 şüpheli, saklandıkları adreslerde yakalandı.

DHA
Yayınlanma: 03.09.2024 - 11:22
Yer: Adana... Çalıştıkları mobilyacıyı kurşunlayıp, patronlarından haraç istediler
Abone Ol google-news

Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi’nde 26 Ağustos'ta saat 23.00 sıralarında, Halil İbrahim C., kuzeni Abdullah T. ile birlikte Mobilyacılar Sitesi’ndeki çalıştığı iş yerine gitti.

Halil İbrahim C.’nin kullandığı motosikletteki Abdullah T., tabancayla iş yerine 3 el ateş etti.

Camlarına isabet eden kurşunlarla zarar gören iş yerine saldırı anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Ertesi gün aynı iş yerinde çalışan Lütfi T. ise patronunu arayıp bir organize suç örgütünün ismini kullanarak 5 milyon lira haraç istedi.

SUÇLAMALARI KABUL ETTİLER

İş yeri sahibinin ihbarıyla harekete geçen Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kimliklerini tespit edip, yakalanması için çalışma başlattı. Saklandıkları adresler belirlenen şüpheliler, polisin eş zamanlı operasyonuyla yakalandı.

Emniyete götürülen ve birlikte hareket ettikleri belirlenen şüpheliler, sorgularında, hiçbir örgütle bağlantılarının olmadığını öne sürüp, haklarındaki suçlamaları kabul etti.

2 TUTUKLAMA

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Halil İbrahim C. ile Abdullah T., çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı, Lütfi T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


adli kontrol haberleri Adana haberleri

İlgili Haberler

Adana’da ‘Beyaz altın’ hasadı başladı

Adana’da ‘Beyaz altın’ hasadı başladı
Adana'dan acı haber geldi! Adanaspor teknik direktörü Sol Bamba hayatını kaybetti!

Adana'dan acı haber geldi! Adanaspor teknik direktörü Sol Bamba hayatını kaybetti!
Spor yazarları Adana Demirspor - Galatasaray maçını yorumladı: 'Tam bir moral dopingi oldu'

Spor yazarları Adana Demirspor - Galatasaray maçını yorumladı: 'Tam bir moral dopingi oldu'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler