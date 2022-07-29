İlhan İrem'in 3 vasiyeti açıklandı

29 Temmuz 2022 Cuma, 07:50

"Anlasana", "Sürgün Gibi Masallarda" ve "Olanlar Olmuş" gibi unutulmaz eserlerin de aralarında olduğu çok sayıda şarkıya imza atan müzisyen ve şarkı sözü yazarı İlhan İrem, 67 yaşında hayatını kaybetti.

Bir süredir böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gören sanatçı, dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.

SON PAYLAŞIMI

İlhan İrem'in, geçtiğimiz şubat ayında böbrek rahatsızlığı sebebiyle ağırlaştığı, yoğun bakıma alındığı iddia edilmişti. Bu haberler üzerine sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşan sanatçı, "Tüm zamansızlıkları içinde sevginin... (27 Şubat 2022)" mesajını yayınlamıştı.

3 VASİYETİ VARDI

Habertürk'te yer alan habere göre, eşi Hansu İrem ise vefat haberinin ardından eşinin üç vasiyeti olduğunu söyledi.

İrem, "Tabutunun Türk bayrağına sarılmasını istemişti. Atatürk Kültür Merkezi’nde bir tören yapılmasını istiyordu. Bir diğer vasiyeti de Aşiyan Mezarlığı’nda toprağa verilmekti" dedi.