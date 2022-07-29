İlhan İrem'in 3 vasiyeti açıklandı
Türk pop müziğinin usta isimlerinden İlhan İrem, 67 yaşında hayata veda etti. Eşi Hansu İrem ise vefat haberinin ardından eşinin üç vasiyeti olduğunu açıkladı.
"Anlasana", "Sürgün Gibi Masallarda" ve "Olanlar Olmuş" gibi unutulmaz eserlerin de aralarında olduğu çok sayıda şarkıya imza atan müzisyen ve şarkı sözü yazarı İlhan İrem, 67 yaşında hayatını kaybetti.
Bir süredir böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gören sanatçı, dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.
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İlhan İrem'in, geçtiğimiz şubat ayında böbrek rahatsızlığı sebebiyle ağırlaştığı, yoğun bakıma alındığı iddia edilmişti. Bu haberler üzerine sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşan sanatçı, "Tüm zamansızlıkları içinde sevginin... (27 Şubat 2022)" mesajını yayınlamıştı.
3 VASİYETİ VARDI
Habertürk'te yer alan habere göre, eşi Hansu İrem ise vefat haberinin ardından eşinin üç vasiyeti olduğunu söyledi.
İrem, "Tabutunun Türk bayrağına sarılmasını istemişti. Atatürk Kültür Merkezi’nde bir tören yapılmasını istiyordu. Bir diğer vasiyeti de Aşiyan Mezarlığı’nda toprağa verilmekti" dedi.
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