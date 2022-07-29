İlhan İrem'in cenazesi ne zaman? İlhan İrem'in vasiyeti ne?

29 Temmuz 2022 Cuma, 09:48

"Anlasana", "Sürgün Gibi Masallarda" ve "Olanlar Olmuş" gibi unutulmaz eserlerin de aralarında olduğu çok sayıda şarkıya imza atan müzisyen ve şarkı sözü yazarı İlhan İrem, 67 yaşında hayatını kaybetti.

İLHAN İREM NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?

İlhan İrem bir süredir böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi görüyordu.

İLHAN İREM'İN CENAZESİ NE ZAMAN?

Usta sanatçının cumartesi günü son yolculuğuna uğurlanması bekleniyor.

İLHAN İREM'İN VASİYETİ NE?

Usta sanatçının eşi Hansu İrem ise vefat haberinin ardından eşinin üç vasiyeti olduğunu söyledi.

İrem, "Tabutunun Türk bayrağına sarılmasını istemişti. Atatürk Kültür Merkezi’nde bir tören yapılmasını istiyordu. Bir diğer vasiyeti de Aşiyan Mezarlığı’nda toprağa verilmekti" dedi.







