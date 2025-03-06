Yayınlanma: 06.03.2025 - 10:55

Güncelleme: 06.03.2025 - 10:55

2018 yılında aşk yaşamaya başlayan Tuğba Coşkun ile Beşiktaş eski Başkanı Fikret Orman'dan kötü haber geldi. Peki, Tuğba Coşkun kimdir, kaç yaşında? Tuğba Coşkun'un oğlu kimdir? Tuğba Coşkun - Fikret Orman neden ayrıldı?

TUĞBA COŞKUN KİMDİR?

1979 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Tuğba Coşkun, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nden mezun olmuştur. 2005 yılında Mehmet Ali Erbil'le evlenen Coşkun, 2006 yılında Ali Sadi adında oğulları dünyaya geldi. Çift 2010 yılında da boşandı. Coşkun , 2018 yılında kalbini Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman'a kaptırmıştı. 7 yıldır birlikte olan ve her yıl nikah masasına oturacakları iddia edilen ünlü çiftten kötü haber geldi. Posta'dan Halil Kalmuk'un haberine göre, Fikret Orman ile Tuğba Coşkun yaklaşık 1 ay önce ayrıldı. Dostça ayrılan çiftin arasında, kavga, gürültü veya ihanet olmadığı belirtildi.

Tuğba Coşkun, Fikret Orman ile fotoğraflarını da sosyal medya hesabından kaldırdı.

CENAZEYE KATILDI

Ayrılığın ardından Tuğba Coşkun'u acı gününde yalnız bırakmayan Fikret Orman, Coşkun'un vefat eden annesi Aysel Coşkun'un Zincirlikuyu Camii'ndeki cenazesine katılarak eski sevgilisine başsağlığı diledi.