İlişki Koçu Gürkan Keçici, kadın-erkek ilişkilerini değerlendirdi
Gürkan Keçici, kadın-erkek ilişkilerine yönelik “İlişki içerisinde öz saygı, karşılıklı iletişimin çok daha kuvvetli olmasını sağlıyor” açıklamalarında bulundu.
Kadın-erkek ilişkileriyle ilgili değerlendirmelerde bulunan İlişki Koçu Gürkan Keçici, ilişkilerde öz saygının önemli olduğunu ifade etti.
Keçici, “Kadın-erkek ilişkilerinde dikkat edilmesi gereken birçok husus bulunuyor. Bu hususlar, sağlıklı birliktelik adına çok önemli. Her şeyden önce ilişkinin içerisinde bulunan partnerler, öz saygıya sahip olmalı. Bu, kişinin hem kendisine hem de karşısındaki kişiye güven duymasını sağlıyor. Birçoklarının bildiği üzere güven, ilişkilerin temel dayanak noktası. Kıskançlık gibi duyguların ön plana çıktığı kadın-erkek ilişkilerinde güven daha da önemli bir konumda.” sözleriyle öz saygının önemini vurguladı.
Takipçilerine internet ortamında birçok konuda destek olduğunu ifade eden Keçici, “Youtube kanalımda ve çeşitli sosyal medya hesaplarımda bu konulara eğiliyorum. Toplumsal düzen açısından bu konunun önemli olduğunu düşünüyorum.
Neticede, toplumun en küçük birimi aile. Bu nedenle ailelerin sağlam temeller üzerine kurulu olması gerekli. Bu noktanın çok önemli olduğunu düşündüğüm için Youtube videolarımda da ilişki öncesi bireylerin ruh hali ve ilişki içerisinde iken ruh hallerini inceliyorum. İnsanlara bu konularda yol göstermeye çalışıyorum.” ifadelerinde bulundu.
"İLİŞKİLERDE İLETİŞİM ÖNEMLİ"
Sağlıklı iletişimin kaliteli birliktelik açısından önemini vurgulayan Gürkan Keçici, “İlişkiler iletişim oldukça önemli. Partnerlerin birbirlerini anlamaları gerekiyor. Her ilişkide sorunlar olabilir. Ama bu sorunlar konuşulmuyorsa, orada bir sıkıntı var demektir. Sorunlar çözülmüyor, adeta halı altına süpürülüyorsa; belirli bir süre sonra tekrar çıkabilir. Bu nedenle var olan sorunların, saygı ve sevgi çerçevesinde konuşulması gerekiyor.” ifadelerinde bulundu.
Gürkan Keçici'nin ilk kitabı Cepte Olmadan Aşk, Ekim ayında çıktı.
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