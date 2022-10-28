İlişki koçu Gürkan Keçici'den vazgeçilmez olmanın formülü

28 Ekim 2022 Cuma, 07:00

Günümüz kadın-erkek ilişkileriyle ilgili değerlendirmelerde bulunan İlişki Koçu Gürkan Keçici, ilişkilerde ciddi bir bencilliğin türediğini, herkesin emek harcamadan en iyi ilişkiye sahip olmak istediğini belirtti.

Keçici, “Vazgeçilmez olmayı istemek tabiki herkesin içinden geçiyor. Bu isteğin içinde olmak en doğal hak. Fakat bunun için ciddi emekler harcanması gerekiyor. Sevdiğimiz kişiye, ilişkiye ama en çok da kendimize emek harcamamız gerekiyor. Kendimizin farkında varmadan, gelişime kapıları kapatarak sadece önem verdiğimiz için bir kişinin hayatında vazgeçilmez olmak mümkün değil.

Vazgeçilmez olmak için her alanda gelişime bir an bile ara vermemek önemli. Eksiklerimizi, sık tekrarladığımız hataları farkedip bunların üzerine eğilmek ve düzeltmek için çaba sarfetmek bu işin sırrı. 'Hatamla sev beni' düşüncesi günümüzde bencil bir düşünce haline geldi.

Bir hatayı bir daha yapmamak üzerine özel gayret gösteren kişi, emek harcayan kişi olarak görülmeye başlandı” sözleriyle ilişkilerde emek kavramının önemini vurguladı.

Sosyal medya üzerinden binlerce kişiye kaliteli flört ve kaliteli ilişki için yol gösterici paylaşımlar yapan Keçici, "Sokakta karşılaştığım insanların ilişki ve kendine saygı konusunda bakış açılarını değiştirdiğimi söylediklerinde toplumsal bir başarı elde etmiş gibi hissediyorum.

Sonuçta bir kişinin değişimi kelebek etkisi misali belkide yüzlerce kişiye etki ediyor.

Yüzlerce kişinin yaşadığı farkındalık kaliteli hayat için merdivenden bir basamak daha çıkılmasına sebep oluyor” ifadelerinde bulundu.

EMEK HARCANMAYAN İLİŞKİDE VAZGEÇİLMEZ OLUNMAZ!

Sağlıklı, uzun ömürlü ve birbirine daha bağlı ilişki için o ilişkiye emek vermenin önemini vurgulayan Gürkan Keçici, “Ne kadar emek harcanırsa ilişkiye o kadar vazgeçilmez olunur. Burada belkide altını çizmemiz gereken konu emeğin ilişkiye harcanması. Çünkü genelde hata emeğin karşımızdaki kişiye harcanması oluyor.

Karşımızdaki kişiden önce ilişkiye, ilişkinin getirdiklerine, ilişkinin devamlılığına emek harcanırsa ilişki kaliteli olur. Bu sayede taraflardan biri terazide ağır basmaz. Denge de kendiliğinden kurulmuş olunur. Birinin vazgeçilmezi olmaktansa ilişki içerisinde vazgeçilmez olmak çok daha önemli bir kavramdır” ifadelerinde bulundu.