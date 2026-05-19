İlişkilerde 'ikiz partner' bilmecesi: Erkekler neden sürekli eski sevgililerine benzeyen kişilerle çıkıyor?

19.05.2026 11:46:00
Bilim dünyası ve ilişkiler psikolojisi, magazin dünyasında sıkça rastlanan "eski sevgiliye benzer partner seçimi" fenomeninin arkasındaki gizemi araladı. Uzmanlar, bu durumun tesadüf olmadığını ve bilinçaltındaki "bağlanma haritalarından" kaynaklandığını belirtiyor.
İlişkilerde partner seçimi, uzun yıllardır hem sosyolojinin hem de psikolojinin en çok tartıştığı konular arasında yer alıyor. Birçok kişinin hayatında, ayrılık sonrasında benzer fiziksel ve karakter özelliklerine sahip yeni partnerlere yönelme eğilimi gözlemleniyor. Psikologlar, bu durumun arkasında derin bilinçaltı süreçlerin yattığını ifade ediyor.

BİLİNÇALTININ GÜVENLİ LİMANI: AŞİNALIK ARAYIŞI

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Psikolog Phil Macleod, bireylerin eski eşlerine ya da sevgililerine benzeyen kişilere yönelmesini "aşinalık arayışı" olarak tanımlıyor. Macleod’a göre bu durum, geçmişteki olumlu deneyimler yoluyla zihne kazınmış "ideal eşleşme" imajının bir yansıması. İnsan psikolojisi, bilinçli ya da bilinçsiz olarak daha önce deneyimlediği ve kendini güvende hissettiği duygusal kalıpları tekrar etmek istiyor. Bu durum, bireyin partner seçiminde farkında olmadan benzer prototiplere yönelmesine yol açıyor.

BAĞLANMA TEORİSİ VE "AŞK HARİTASI" KAVRAMI

Uzmanlar, bu yönelimin temelinde psikolojideki "Bağlanma Teorisi" unsurlarının yer aldığını vurguluyor. Kişinin çocukluk döneminde kendisine bakım veren ilk figürlerle veya ilk gençlik yıllarındaki güçlü ilişkileriyle kurduğu bağlar, beyinde bir "ilişki şablonu" ya da "aşk haritası" oluşturuyor. Sinir sistemi, tanıdık duygusal dinamiklerle karşılaştığında bunu bir güvenlik alanı olarak algılıyor. Dolayısıyla, bir kişinin sürekli belirli bir "tip" ile ilişki yaşaması, aslında bilinçaltının geçmişteki duygusal kodları gelecekteki çekim alanları için bir referans noktası olarak kullanmasından kaynaklanıyor.

DÜNYACA ÜNLÜ İSİMLERDE DE AYNI DEĞİŞMEZ KALIP GÖRÜLÜYOR

Bu psikolojik döngü sadece spor dünyasıyla sınırlı değil. Magazin ve sanat dünyasındaki küresel figürler de benzer ilişki kalıplarını sergiliyor. Rapçi Kanye West’in, Kim Kardashian’dan boşandıktan sonra onunla çarpıcı bir benzerlik taşıyan Bianca Censori ile evlenmesi veya Formula 1 pilotu Lewis Hamilton’ın uzun süreli ilişkisi Nicole Scherzinger’ın ardından benzer hatlara sahip isimlerle anılması, bu durumun en somut örnekleri arasında gösteriliyor. Bilim insanları, çözülmemiş duygusal deneyimlerin ve tekrarlanan pekiştirmelerin, bireyleri yaşam boyu aynı insan tipinin farklı versiyonlarını aramaya ittiğini belirtiyor.

