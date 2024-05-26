Bu davranışlar ilişkide samimiyetin yok olmasına sebep oluyor!

Yayınlanma: 26.05.2024 - 19:26

Güncelleme: 26.05.2024 - 19:26

İkili ilişkilerde güven, temel duygulardan biridir çünkü insanlar partnerlerine tam anlamıyla güvenmek ve kendilerini açıkça ifade etmek isterler. Partnerin davranışları, bir kişinin huzurunu sağlayabilir veya rahatsız edebilir. Uzun vadede, olumsuz güven eksikliği, ilişkide ciddi sorunlara yol açabilir. Peki, ilişkinizde samimiyet ve güveni zedeleyen unsurlar nelerdir? İşte o 4 davranış...

İLİŞKİDE SAMİMİYETİ YOK EDEN 4 DAVRANIŞ

1. Gün içinde yaşanan kırgınlıkları uzun süre devam ettirmek:

Gün içinde yaşanan herhangi bir tartışma veya kırgınlık, evin içine taşındığında ilişkiyi olumsuz etkileyebilir. Bu tür durumları çözmek yerine sürekli hatırlamak ve üzerinde düşünmek, iletişimi zayıflatabilir ve ilişkide yara açabilir.

2. Fiziksel temastan uzak durmak:

El ele tutuşmak, kucaklaşmak gibi küçük fiziksel sevgi gösterileri, evlilikte duygusal yakınlığı sağlar. Bu tür eylemler, partnerinizle aranızdaki bağın güçlenmesine yardımcı olur. Ancak bu tür sevgi gösterilerinin azalması, ilişkide mesafelerin oluşmasına ve duygusal yakınlığın azalmasına neden olabilir.

3. Kontrol edilemeyen durumları eleştirmek:

Bir ilişkide, partneri değiştirmeye çalışmak sağlıklı bir yaklaşım değildir. Onu olduğu gibi kabul ederken, kontrolü dışındaki faktörleri eleştirmek, partnerin kendini yetersiz hissetmesine neden olabilir. Bu tür bir davranış, ilişkinin zamanla olumsuz etkilenmesine yol açabilir.

4. Duyguları geri planda tutmak:

Duygularınızı gizlemek, ilişkide derin bir bağ oluşturmayı engelleyebilir. Kendi korkularınızla yüzleşmeli ve partnerinizle olan ilişkide açık olmaya cesaret etmelisiniz. Bu, ilişkide daha derin bir bağ oluşturmanın ilk adımıdır.