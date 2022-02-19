İlk cemre bugün düşüyor: 'Baharın habercisi'
İlkbaharın başlangıcını ifade eden ve Anadolu'nun önemli inanışlarından olan cemre için yine zaman geldi. Gazi Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ergin Hamzaoğlu, halk arasında baharın habercisi olarak bilinen, ilki 19 Şubat'ta havaya düşecek olan 'cemre düşmesi' olayının doğaya olan etkilerini anlattı.
Baharın geldiğine dair en önemli işaretlerden olan cemre
düşmesi, havaların ısınmasıyla bağdaştırılıyor. Özellikle Anadolu'nun önemli
inanışlarından olan cemre, İlkbahar'ın başlangıcını ifade ediyor. Arapça
kökenli cemrenin, yedi gün arayla havaya, suya ve toprağa düştüğü iddia
ediliyor.
Halk arasında ‘ilkbaharın habercisi’ diye tanımlanan ve üç
aşamada gerçekleşen ‘cemre düşmesi’ olayının doğaya olan etkilerini Gazi
Üniversitesi Fen Bilgisi Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ergin
Hamzaoğlu anlattı.
Cemre düşmesinin aslında her sene şubat ayında güneş
ışınlarının dünyaya dik düşmesi sonucunda meydana gelen bir ısınma olayı
olduğunu açıklayan Hamzaoğlu, “Cemre düşmesinin bir bilimsel bir de halk
kültüründeki anlam karşılığı var. Bilimsel olarak baktığımızda katılar sıvılara
göre sıvılar da gazlara göre daha geç ısı alır verir. Kolay ısı alıp veren
atmosfer olduğu için önce havaya cemre düşüyor, arkasından molekül yoğunluğu
biraz daha fazla olan sıvılar, arkasından da daha yoğun olan kara parçalar.
Halk arasındaki kültürel karşılığı ise baharın gelişi diye yorumlanır cemre
düşmesi” dedi.
"BİTKİSEL FAALİYETLER TEKRAR BAŞLAYACAK"
Cemre düştükten ve toprak ısındıktan sonra suların akıp sıvı
hale geldiği zaman uykuda olan bitkisel faaliyetlerin tekrar başlayacağını
söyleyen Prof. Dr. Hamzaoğlu, sözlerine şöyle devam etti:
“Şu anda soğuk ve eksilerin altında bir sıcaklık nedeniyle
sıvılar toprakta don durumda. Toprak don durumda. Dolayısıyla biyolojik
faaliyetlerini yapacak olan bitkilere su yürümüyor, biz ona su yürümesi
diyoruz. Su katı halde durduğu için herhangi bir su akışı söz konusu değil.
Toprak da ısındıktan sonra su akar ve sıvı hale geldiği zaman geçen seneden
sonbahar veya kıştan beri uykuda olan bitkisel faaliyetler tekrar başlayacak.”
“Tohumlar çimlenecek tekrar. Çünkü tohumların çimlenebilmesi
için şartlardan birisi de uygun ısı, uygun sıcaklık. Uygun sıcaklıkla beraber
nem, sıvı su. Bütün bunlar sağlandığı zaman özellikle tohum çimlenmesini
göreceğiz. Tohumlar çimlendiği zaman da bahar gelmiş olacak. Aslında halk
arasındaki inanış bu aradaki bilimsel şeyleri atlayıp sadece sonuca bakarsanız
doğru bir inanış."
"CEMREYİ BÜYÜK BİR HEVESLE BEKLEYEN ÇİĞDEM VE KARDELENLER…"
Hamzaoğlu, önce tozlaşma rekabeti olmasın diye bazı bitkilerin erkenci davranarak çiçek açacaklarını, cemreyi büyük bir hevesle bekleyen bitkilerin çiğdemler ve kardelenler olduğunu belirtti.
“Bitkiler bunu tabiatta çok güzel ayarlamış" diyen Hamzaoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:
"Bazı bitkiler yoğun bitki örtüsü oluştuktan sonra tozlaşma ihtimalleri düşük olduğu için erken davranıyor. Bunlar henüz hiçbir rekabet yokken erkenden canlanıyor, cemreyle beraber çiçek açmaya başlıyor. Tozlaşma görevlerini bitirdikten sonra bir sene sonraki çiçek açmalarıyla ilgili besin toplamaya başlıyor. Çiçekleri soluyor ama fotosentez devam ediyor. Öyle bir sıralama takip edecekler aynı şekilde. Önce tozlaşma rekabeti olmasın diye bazı bitkiler erkenci davranacaklar ve onlar çiçek açacaklar. Ardı sırada bu rekabete uygun bitkiler sırayla çoğalmaya başlayacaklar. Cemreyi büyük bir hevesle bekleyen çiğdemler ve kardelenler. Çünkü onlarda hemen sarımtırak, mavimtırak çiğdemler, kardelenleri görebilirsiniz."
CEMRE DÜŞMESİ NEDİR?
İlkbahar’ın gelişi ile bağdaştırılan ve Arapça kökenli bir kelime olan “cemre”‘nin sözlük anlamı kor yani ateş olarak tanımlanıyor. Mina Vadisi'nde Arafat'tan gelecek taşlarla oluşan yığınlara da "cemre" adı veriliyor. Halk arasında ise sıcaklığın artması olarak biliniyor. Cemrenin ilkbahar başlamadan hemen önce 7 gün arayla havaya, suya ve toprağa sırasıyla düştüğüne inanılır. Bu düşen cemreler sayesinde hava, su ve toprak ısınır.
Cemrenin her düşüşünde havalar ısınmaya başlar ve insanlar bu ısınan havayı hisseder. Her bir cemrenin düşüşü ile havalar ısınmaya başlar. Cemreler arasındaki sıcaklıklarda düşüş görülür. Bu da cemrenin havanın aşağıdan değil, yukarıya doğru ısındığını gösterir.
Türk ve Altay halk kültüründe ve mitolojisinde İmre (İmere veya Emire) adı verilen cinin neden olduğuna inanılır. İlkbaharda görünüp titrek ışıklar saçarak göğe yükselir. Sonra buzların üzerine düşerek onları eritir. Oradan da yere girer. Bundan sonra ısınmış topraktan buhar yükselir.
Cemre düşmesiyle birlikte Hıdırellez ve nevruz kutlamaları da başlar. Cemre düşmesi Türk kültüründe de önemli bir yere sahiptir. Osmanlı zamanında da Divan şairleri cemre zamanlarında önemli kişilere övgü şiirleri yazarlardı ve bu şiirlere ‘cemreviye' denilirdi.
CEMRE HANGİ TARİHLERDE, NEREYE DÜŞER?
Yılın ilk cemresi 19-20 Şubat'ta havaya ve yedişer gün arayla da toprağa ve suya düşer.
İlk cemre 19-20 Şubat’ta havaya, ikinci cemre 26-27 Şubat’ta suya ve üçüncü cemre 5-6 Mart’ta toprağa düşer. Cemreler birer hafta arayla düşerek ilkbaharın gelmesine neden olur.
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