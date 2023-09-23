İlk defa ekti, tonlarca ürün elde etti: Dönüm başına 120 kilo!

Yayınlanma: 23.09.2023 - 12:43

Güncelleme: 23.09.2023 - 13:44

Sivas'ın Gemerek ilçesinde yaşayan Elif İlhan, Karagöl köyünde yaklaşık 120 dönümlük araziye kabak çekirdeği ekti.

İlhan, hasadı yapılan kabak çekirdeklerinden yaklaşık 15 ton çekirdek elde etmeyi başardı. Verimin oldukça iyi olduğunu belirten İlhan, dönüm başına 120 kilo kabak çekirdeği aldıklarını söyledi.

Gemerek İlçe Tarım Müdürü Cem Demir ise, bölgede 5 bin dekar alana kabak çekirdeği ekimi yapıldığını ifade etti.

"DÖNÜM BAŞINA 120 KİLO ALIYORUZ"

Girişimci Elif İlhan ilk defa kabak çekirdeği ektiklerine değinerek, "İlk defa 120 dönümlük bir araziye kabak ektik. Kabaklarımızın verimleri çok güzel. Dönüm başına 120 kilo alıyoruz. Maliyetlerin artmasından dolayı alış fiyatlarının yükselmesini istiyoruz. Kabak ekeceklere de ekmelerini tavsiye ederiz” dedi.