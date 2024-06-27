İlk hasadı yapıldı: Urfa isotunu tahtından edecek! İtalyanların favorisi oldu...

Yayınlanma: 27.06.2024 - 11:01

Güncelleme: 27.06.2024 - 11:01

İzmir'in Torbalı ilçesinde, coğrafi işaretli Arslanlar biberinin hasadı başlarken, Şanlıurfa isotuna acılığıyla rakip olan asırlık biberi İtalyanlar yakın markaja aldı. Urfa isotunun tahtının sallandığını belirten ve biberleri test ederken zor anlar yaşayan Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun, "İtalyanların, Arslanlar biberinin sosunu üretecek bir sanayi kuruluşunun kurulması için bizimle irtibatları var. Kendi pizzalarına bir acılık vermesi için kullanmak istiyorlar. Urfalı kardeşlerimize meydan okuyoruz. Dayanılmaz bir acı. Buyursunlar gelsinler. Urfa isotu mu acı? Arslanlar biberi mi acı?" dedi.

Birçok tarım ürününün yetiştirildiği Torbalı Ovası'nın bereketli topraklarında, Arslanlar biberinin de ilk hasadı başladı. Arslanlar Mahallesi'nden adını alan biber için sabahın erken saatlerinden itibaren tarlaya gelen işçiler, sıcaklar bastırmadan biberleri topluyor.

URFA'NIN İSOTUNA RAKİP

Coğrafi işaretli biber için hummalı bir şekilde çalışan işçiler, topladıkları ürünleri daha sonrada iç piyasaya gönderiyor. Arslanlar biberinin toptan kilogram fiyatı tarlada 35-40 lira arasında seyrederken, biberler genellikle; pide, lahmacun ve kebap ile birlikte tüketiliyor. Bu anlamda Torbalı'nın biberi, Türkiye'de acı biber deyince akla ilk gelen Urfa isotuna rakip.

"BURALARDAN BAŞKA BİR YERDE YETİŞMİYOR"

Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun da ilk hasada katıldı. Abdulvahap Olgun, Arslanlar biberinin 130 yıl önce Selanik'ten getirilen bir tohumla ekiminin yapıldığını söyledi. Nisan ayında biberlerin ekiminin yapıldığını ifade eden Olgun, hasadın eylül ayına kadar devam edeceğini aktardı. Söz konusu biberin sadece Arslanlar Mahallesi'nde yetiştiğini anlatan Abdulvahap Olgun, "Arslanlar biberi, İzmir'in 35. coğrafi işareti tescilli ürünü. Torbalı Ticaret Odası olarak Arslanlar biberine coğrafi işaretini aldık. Her senede buradaki çiftçilerimizle beraber, üreticilerimizle beraber, bu hasat dönemini birlikte geçiriyoruz. Yaklaşık 130 yıl önce Rumeli'den, Selanik'ten getirilen bir tohum bu; yani buralardan başka bir yerde yetişmiyor. Çok geniş bir alanda üretimi yapılmıyor. Yaygınlaştırılması için biz çalışmalar üretiyoruz. Buradaki Arslanlar köyümüzden ismini almış bir biber. Asıl ismi Yörük biberi" diye konuştu.

Arslanlar biberinin çok acı olduğunu ifade eden Abdulvahap Olgun, Şanlıurfa isotuna meydan okuduklarını söyledi. "Arslanlar biberi, Urfa isotunu tahtından edecek" diyen Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun, "Türkiye'de acı biber deyince akla Urfa isotu geliyor; fakat biz bu konuda çok iddialıyız. Burada Urfa isotu da hasat ediliyor aynı zamanda. Arslanlar biberi, Urfa isotundan daha acı. Şöyle bir özelliği var; ağızda bir acılık bırakıyor; fakat vücudun diğer organlarını etkilemeyen bir acılığı var. Bu yönden dolayı da oldukça tercih ediliyor. Acısı daha nitelikli, daha fazla. Bu konuda da biz Urfalı kardeşlerimize meydan okuyoruz. Buyursunlar gelsinler. Urfa'nın isotu mu acı? Arslanlar'ın biberi mi acı? Burada biz bunu test etmeye hazırız" ifadelerine yer verdi.

İTALYANLARDAN ÖZEL İLGİ

Asıl hedefin bir fabrika kurmak olduğunu da aktaran Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun, biberle İtalyanların ilgilendiğini söyledi. İtalyanların biberin sosunu üretmek için kendileriyle temasa geçtiğini ifade eden Olgun, "Ticaret odamız olarak, biz son 2 yıldır bu konuda bir çalışma yapıyoruz. Asıl hedeflerimizden bir tanesi, burada bir fabrika kurmak; yani kuracağımız fabrikayla biberden elde edilecek acı sosu biz yurt dışına ihraç etmeyi planlıyoruz. İtalyanların özel bir ilgisi var Arslanlar biberine. İtalyanların, Arslanlar biberinin sosunu üretecek bir sanayi kuruluşunun kurulması için bizimle bu konuda bir irtibatları var. Biz de bu konuda gerekli altyapının yapılması için çalışmalar yapıyoruz ve destekliyoruz. İtalyanlar özellikle bunu pizzada kullanmak istiyorlar; yani buradaki bu sosu, kendi pizzalarına bir acılık vermesi için kullanmak istiyorlar" şeklinde konuştu.

İKİ BİBERİN ACILIĞINI TEST EDERKEN ZOR ANLAR YAŞADI

Urfa isotunu ve Arslanlar biberinin acılığını karşılaştırmak isteyen Abdulvahap Olgun, zor anlarda yaşadı. Arslanlar biberinin daha fazla acı olduğunu söyleyen Olgun, "Felaket. Test ettim, Arslanlar biberinin dayanılmaz bir acılığı var. Yüzde 100 fark var acılık noktasında" dedi.

Biberlerin üretimini yapan Fuat Sunar da, Arslanlar biberinin daha çok tercih edildiğini söyledi. Sunar, hem Arslanlar biberinin hem de Urfa isotunun toptan fiyatının 35-40 TL'den satıldığını belirtti.