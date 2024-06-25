Hisarcık’ta hasat devam ediyor: Kilosu 18 TL’den alınmaya başlandı...

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde hasat dönemi ile birlikte tüccarlar tarafından vişnenin kilosu 18 TL’den alınmaya başlandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.06.2024 - 17:27
Hisarcık’ta hasat devam ediyor: Kilosu 18 TL’den alınmaya başlandı...
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İlçede vişne hasadı başlarken alım fiyatları da belli oldu. Geçen yıl 8 TL fiyatla açılan vişne sezonu bu yıl 18 liradan açılırken, vişne üreticileri tüccarın verdiği fiyatı düşük buluyor.

Vişne alıcısı Ahmet Narşap, üreticilerden satın aldıkları vişneleri İzmir’deki meyve suyu işleme şirketlerine gönderdiklerini, soğuk hava depolarında muhafaza edilen vişnelerin daha sonra işleme tabi tutularak piyasaya sürüldüğünü söyledi.


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