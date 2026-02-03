İlk oruç tarihi ne zaman? Ramazan ayı ne zaman başlıyor?

2026 Ramazan ayı başlangıç tarihi Diyanet'in dini günler takvimi ile belli oldu. Peki, ilk oruç tarihi ne zaman? Ramazan ayı ne zaman başlıyor? İşte, ayrıntılar...

İLK ORUÇ TARİHİ NE ZAMAN?

2026 yılında Ramazan ayı, 19 Şubat Perşembe günü başlayacak. 18 Şubat Çarşamba’yı 19 Şubat’a bağlayan gece ilk sahura kalkılacak ve aynı gün Ramazan’ın ilk orucu tutulacak.

Milyonlarca Müslüman, 19 Şubat itibarıyla oruç ibadetine başlayacak. Ramazan ayı boyunca sürecek olan bu manevi dönem, 19 Mart Perşembe günü sona erecek.

İLK SAHUR HANGİ GÜN YAPILACAK?

2026 Ramazan ayının ilk sahuruna 18 Şubat'ı 19 Şubat'a bağlayan gece kalkılacak.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı 20 Mart 2026 Cuma günü başlayacak ve 3 gün sürecek.