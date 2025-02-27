Yayınlanma: 27.02.2025 - 12:10

Güncelleme: 27.02.2025 - 12:10

Dünyanın dört bir yanında yaşayan Müslümanlar, ramazan ayının ilk sahur tarihini merak ediyor. Peki, İlk sahur ne zaman? İlk sahur saat kaçta? İşte, ayrıntılar...

İLK SAHUR NE ZAMAN?

Ramazan ayının ilk orucu için 28 Şubat'ı 1 Mart'a bağlayan gece sahura kalkılacak ve 1 Mart akşamı ilk iftar yapılacak.

İLK ORUÇ NE ZAMAN TUTULACAK?

2025 yılında Ramazan’ın ilk orucu 1 Mart Cumartesi günü tutulacak. Bu tarihten itibaren, Müslümanlar sabah ezanıyla birlikte oruçlarına niyet edecekler. Oruç, sabah namazı öncesi kalkılan sahurun ardından başlayacak ve akşam ezanıyla sona erecek.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı 2025 yılında 30 Mart Pazar günü başlayacak. Bayramın son günü ise 1 Nisan Salı olacak.