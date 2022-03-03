Selahattin Paşalı kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi? İşte merak edilenler

03 Mart 2022 Perşembe, 18:17

Netflix'in ses getiren yerli yapımlarından 'Aşk101' dizisinde rol alan Selahattin Paşalı, aynı platformda 3 Mart 2022 günü izleyiciyle buluşan 'Pera Palas'ta Gece Yarısı' dizisinde 'Halit' karakteriyle beğeni topladı. 2020 yılında verdiği bir röportajda, diziden ziyade tiyatro oyunlarında yer almaktan daha çok keyif aldığını dile getiren deneyimli aktör, "Dizi dünyasında çok acayip hız var. Herkes haklı, yatırım büyük ve yetişmesi gereken bir iş var. Tiyatroda böyle bir durum yok. Bir sahnenin iki ay boyunca provasını yapıyorsun bazen. Seyircinin ışığı bir alınıyor benim kalbim bir atmaya başlıyor sana anlatamam. Yaşadığımı hissediyorum. O adrenalin seni farklı bir şey yapıyor. Dizide bazen bu hızın içinde oyunculuğu çok mekanik bir yere konumlandırabiliyorsun. Tiyatroda duygular daha ön planda" sözlerini kullandı.

Selahattin Paşalı ve Hazal Kaya

SELAHATTİN PAŞALI'NIN HAYAT HİKAYESİ

2 Şubat 1990 tarihinde Muğla'nın Bodrum ilçesinde dünyaya geldi.

14 yaşında Darüşşafaka Spor Kulübü'nün altyapısında basketbol oynadı.

Lisans eğitimini Macaristan Budapeşte'de sanat yönetimi bölümünde tamamladı. Türkiye'ye döndükten sonra Craft Tiyatro'da oyunculuk eğitimi aldı.

İlk kamera önü oyunculuk deneyimini 2017 yılında 'Kalp Atışı' dizisinde 'Alp Sungur' karakterini oynayarak yaşadı. Ardından 2018 yılında 'Bir Umut Yeter' dizisinde, 2019 yılında 'Leke' dizisinde, 2020 yılında 'Babil' dizisinde, 2021 yılında 'Aşk 101' dizisinde oynadı.

2022 yılında Netflix'te yayınlanan 'Pera Palas'ta Gece Yarısı' dizisinde başrolde oynadı.

ÖZEL YAŞAMI

1990 doğumlu olan Selahattin Paşalı, 2022 yılı itibarıyla 32 yaşındadır ve bekardır.

2020 yılından beri oyuncu Lara Tümer ile sevgilidir. Çift, Mayıs 2022'de bebek sahibi olacaklarını açıkladı.

Selahattin Paşalı 1.85 metre boyunda, 76 kilo ve kova burcudur.

Sosyal paylaşım sitesi Instagram'da @selahattinpasali kullanıcı adıyla yer almaktadır.

Selahattin Paşalı ve Lara Tümer

SELAHATTİN PAŞALI DİZİLERİ

2017-2018 - Kalp Atışı (Alp Sungur)

2018 - Bir Umut Yeter (Arda Özkan)

2019 - Leke (Arda Yenilmez)

2020 - Babil (Hakan Yavuncu)

2020-2021 - Aşk 101 (Osman Demirkan)

2022 - Pera Palas'ta Gece Yarısı