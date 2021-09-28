İlkay Akkaya konserinde Niyazi Koyuncu sürprizi
ODTÜ Vişnelik Güz Konserleri Kardeş Türküler ve İlkay Akkaya ile sona eriyor. İlkay Akkaya’nın konserinde Niyazi Koyuncu da sahne alacak
Moon Stage & Pangolin Art Event organizasyonuyla gerçekleşen Güz Konserlerinin son gününde sürpriz bir buluşma yaşanacak. ODTÜ MD Vişnelik Tesislerinde gerçekleşen güz konserlerinin son gününde sahne alacak olan özgün müziğin güçlü sesi İlkay Akkaya’ya; Karadeniz geleneksel Karadeniz ezgilerini rock müzik ile birleştirerek evrensel bir ses yakalayan Niyazi Koyuncu eşlik edecek. İlkay Akkaya saat 20.00’den itibaren sahnede olacak.
FİNALİ KARDEŞ TÜRKÜLER YAPACAK
Saat 22.00’den itibaren ise ODTÜ Vişnelik Güz Konserleri etkinliğin finalini Anadolu’nun farklı kültür, inanç ve inanışlarını tanıtmanın yanı sıra, çok farklı kültürdeki insanları bir araya getiren Kardeş Türküler yapacak.
Gazapizim’den Sena Şener’e; No Land’den Kendimden Hallice’ye; Peyk’ten Yüksek Sadakat’a farklı müzik türlerinin sevilen temsilcilerinin ODTÜ MD Vişnelik Tesislerinde dinleyicilere müzik ziyafeti çektiği etkinlik dördüncü ve son gününde yine keyifli saatler vaat ediyor.
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