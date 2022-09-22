İlkay Akkaya’nın Şanlıurfa konseri de yasaklandı

22 Eylül 2022 Perşembe, 17:17

Sanatçı İlkay Akkaya, Şanlıurfa'daki bir alışveriş merkezinin konferans salonunda 25 Eylül Pazar günü konser verecekti.

Şanlıurfa Valiliği, konsere üç gün kala konseri iptal etti. Valilik, konserin, “genel güvenlik, kamu düzeni, emniyet ve asayiş yönünden uygun görülmediği” gerekçesiyle iptal edildiğini duyurdu.

Akkaya, iptal kararına sosyal medya hesabında bugün yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

Akkaya, "Burada yazan şeyin gerçek olmadığını hepimiz biliyoruz. Bu yasaklamalara 'konser iptali' demenin de gerçeği yansıtmadığını bildiğimiz gibi. Yasaklarla hiçbir yere varamayacaksınız. Ben, devam edeceğim şarkılarımı söylemeye" dedi.

Burada yazan şeyin gerçek olmadığını hepimiz biliyoruz. Bu yasaklamalara “konser iptali” demenin de, gerçeği yansıtmadığını bildiğimiz gibi. Yasaklarla hiç bir yere varamayacaksınız. Ben devam edeceğim şarkılarımı söylemeye. pic.twitter.com/ggxI5x6a2U — ilkay Akkaya (@kizilirmakilkay) September 22, 2022

AKKAYA'NIN DAHA ÖNCE DE KONSERLERİ İPTAL EDİLDİ

Adana Ceyhan Belediyesi'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlediği İlkay Akkaya konseri, Ceyhan Kaymakamlığı tarafından yine aynı gerekçeyle iptal edilmişti.

Mardin Valiliği de Akkaya’nın 24 Eylül Cumartesi günü Mardin Kamor Millet Bahçesi Amfi Tiyatro’da vereceği konseri, “sanatçı ekibinde yer alan bazı şahısların PKK/KCK terör örgütü elebaşını övücü mahiyette faaliyetler gösterdiği” gerekçesiyle iptal etmişti.