Ünlü oyuncu İlker Aksum baba olmak için gün sayıyor
Son dönemde Siyah Kalp dizisiyle adından söz ettiren İlker Aksum baba oluyor. Aksum, eşinin hamilelik pozlarını paylaştı.
Ünlü oyuncu İlker Aksum ve eşi Dilay Ekmekçioğlu bebek heyecanı yaşıyor. 2023 yılının Haziran ayında Harbiye Orduevi'nde kıyılan nikah töreniyle dünyaevine giren çift, kısa süre önce bebek beklediklerini duyurdu. Aksum, baba olacağı haberini “Evlilik harika gidiyor. Dördüncü ayımızı doldurduk. Herkese evliliği tavsiye ediyorum. 52 yaşındayım, evladımız olacak. Eşim iki aylık hamile” sözleriyle sevenleriyle paylaştı.
Şu an 53 yaşında olan İlker Aksum, eşinin büyüyen karnıyla pozlarını sosyal medyada paylaşarak “Ben, eşim ve kızım” notunu düştü. Çiftin bir kız çocuğu dünyaya getirecek olması, Aksum'un takipçileri ve sevenleri tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı. Nikah töreninde çiftin mutlu gününe yakın arkadaşları ve aile üyeleri de eşlik etmişti.
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