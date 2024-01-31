Yayınlanma: 31.01.2024 - 14:18

Güncelleme: 31.01.2024 - 14:18

İlker Karagöz FOX Ana Haber sunucusu olarak uzun süredir FOX ekranlarındaki yerini alıyordu. Karagöz'ün geçtiğimiz günlerde programlarda yer almaması "FOX'tan ayrıldı mı?" sorularını akıllara getirdi. Peki, İlker Karagöz kim, kaç yaşında, nereli? İlker Karagöz FOX'tan ayrıldı mı?

İLKER KARAGÖZ KİM?

İlker Karagöz, 18 Mart 1980 tarihinde Muş'ta doğdu. 2002 yılında Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümünden mezun oldu. 2001-2007 yılları arasında Atv Haber merkezinde muhabirlik yaptı. 2007-2017 yılları arasında FOX Haber Ankara Haber Merkezinde muhabir olarak görev yaptı. 2017-2022 yılları arasında FOX'ta Cumartesi ve Pazar günleri "İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu" programını sundu. Ayrıca yazları "Çalar Saat"'i sundu. Ağustos 2022'de İsmail Küçükkaya'nın Çalar Saat'ten ayrılması üzerine "İlker Karagöz ile Çalar Saat" programını sunmaya başladı.

İLKER KARAGÖZ EVLİ Mİ

İlker Karagöz, Damla Ünler Karagöz ile evli ve iki çocuğu var.

İLKER KARAGÖZ NEDEN YOK?

FOX Ana Haber sunucu İlker Karagöz, 26 Ocak 2024 Cuma günü yaptığı son yayında, bir süre programda olmayacağını duyurdu. Karagöz’ün 5 Şubat 2024 Pazartesi günü yeniden ekrana dönmesi bekleniyor.