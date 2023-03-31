İlyas Salman, TKP'den milletvekili adayı oldu
Oyuncu ve tiyatro sanatçısı İlyas Salman, Türkiye Komünist Partisi (TKP) İstanbul milletvekili adayı olduğunu açıkladı.
28. Dönem Milletvekili Seçimleri'nde bir buçuk aydan kısa bir süre kala; siyasi partiler milletvekili adaylarını belirlemeyi sürdürüyor.
TKP'nin sosyal medya hesabından, sanatçı İlyas Salman'ın adaylığını açıkladığı videosu paylaşıldı.
"Söz veriyorum: Sarayın dalkavuğu değil, halkın soytarısı olacağım " sözleriyle paylaşılan videoda, Salman'ın ifadeleri şöyle:
"Descartes, bundan yüzlerce yıl önce 'İnsan düşünen hayvandır' demiş. Descartes, çok geç kalmış bir düşünür. 21. yüzyılda insan, seçmesini bilen bir hayvandır. Şöyle düşünüyorum: Dünyada en çirkin kokan şey, saklanan düşüncedir. Para bile saklandığı zaman kokar, ama saklanan düşünce kadar pis kokamaz. Mezara götürülen düşüncenin de kimseye faydası yoktur. Bu seçimlerde Türkiye Komünist Partisi'nden milletvekilliğine adaylığımı koydum. Size bir tek söz verebilirim: Sarayın dalkavuğu değil, halkın soytarısı olacağım. Söz!"
Usta oyuncu İlyas Salman (@ilyassalmansm) TKP İstanbul Milletvekili adayı oldu.— TKP (@tkpninsesi) March 31, 2023
??Söz veriyorum: Sarayın dalkavuğu değil, halkın soytarısı olacağım.#OylarTKPye #TKPGelirHerŞeyDeğişir #1oyErdoğanGitsinDiye1oyTKPye pic.twitter.com/UNN3ck2Lil
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