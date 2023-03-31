İlyas Salman, TKP'den milletvekili adayı oldu

Oyuncu ve tiyatro sanatçısı İlyas Salman, Türkiye Komünist Partisi (TKP) İstanbul milletvekili adayı olduğunu açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31 Mart 2023 - 20:36
İlyas Salman, TKP'den milletvekili adayı oldu
Abone Ol google-news

28. Dönem Milletvekili Seçimleri'nde bir buçuk aydan kısa bir süre kala; siyasi partiler milletvekili adaylarını belirlemeyi sürdürüyor.

TKP'nin sosyal medya hesabından, sanatçı İlyas Salman'ın adaylığını açıkladığı videosu paylaşıldı.

"Söz veriyorum: Sarayın dalkavuğu değil, halkın soytarısı olacağım " sözleriyle paylaşılan videoda, Salman'ın ifadeleri şöyle:

"Descartes, bundan yüzlerce yıl önce 'İnsan düşünen hayvandır' demiş. Descartes, çok geç kalmış bir düşünür. 21. yüzyılda insan, seçmesini bilen bir hayvandır. Şöyle düşünüyorum: Dünyada en çirkin kokan şey, saklanan düşüncedir. Para bile saklandığı zaman kokar, ama saklanan düşünce kadar pis kokamaz. Mezara götürülen düşüncenin de kimseye faydası yoktur. Bu seçimlerde Türkiye Komünist Partisi'nden milletvekilliğine adaylığımı koydum. Size bir tek söz verebilirim: Sarayın dalkavuğu değil, halkın soytarısı olacağım. Söz!"


İlyas Salman TKP milletvekili adayı

İlgili Haberler

CHP İzmir’de aday adaylarını tanıtıldı

CHP İzmir’de aday adaylarını tanıtıldı
Sosyal medya fenomeni Mehmet Ali Çatal aday adayı olduğunu duyurdu!

Sosyal medya fenomeni Mehmet Ali Çatal aday adayı olduğunu duyurdu!
Dilekçeyi aynı kişi vermiş... Kılıçdaroğlu ve İnce'nin adaylığına yapılan itirazların ayrıntısı ortaya çıktı

Dilekçeyi aynı kişi vermiş... Kılıçdaroğlu ve İnce'nin adaylığına yapılan itirazların ayrıntısı ortaya çıktı

En Çok Okunan Haberler