İlyas Salman, TKP'den milletvekili adayı oldu

Yayınlanma: 31 Mart 2023 - 20:36

Güncelleme: 31 Mart 2023 - 20:36

28. Dönem Milletvekili Seçimleri'nde bir buçuk aydan kısa bir süre kala; siyasi partiler milletvekili adaylarını belirlemeyi sürdürüyor.

TKP'nin sosyal medya hesabından, sanatçı İlyas Salman'ın adaylığını açıkladığı videosu paylaşıldı.

"Söz veriyorum: Sarayın dalkavuğu değil, halkın soytarısı olacağım " sözleriyle paylaşılan videoda, Salman'ın ifadeleri şöyle:

"Descartes, bundan yüzlerce yıl önce 'İnsan düşünen hayvandır' demiş. Descartes, çok geç kalmış bir düşünür. 21. yüzyılda insan, seçmesini bilen bir hayvandır. Şöyle düşünüyorum: Dünyada en çirkin kokan şey, saklanan düşüncedir. Para bile saklandığı zaman kokar, ama saklanan düşünce kadar pis kokamaz. Mezara götürülen düşüncenin de kimseye faydası yoktur. Bu seçimlerde Türkiye Komünist Partisi'nden milletvekilliğine adaylığımı koydum. Size bir tek söz verebilirim: Sarayın dalkavuğu değil, halkın soytarısı olacağım. Söz!"