İlyas Salman'dan 'Ekrem İmamoğlu' paylaşımı: 'İşte benim başkan adayım'

17 Aralık 2022 Cumartesi, 12:52

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) başkan ve üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası kararı verildi.

Verilen kararla birlikte İmamoğlu hakkında siyasi yasak süreci başlamış oldu.

YURTTAŞLAR SARAÇHANE'YE AKIN ETTİ

İmamoğlu'nun çağrısı üzerine yurttaşlar kararın verildiği ilk gün Saraçhane'de toplandı. Çok sayıda siyasi parti ve meslek örgütü de İmamoğlu'nun çağrısına destek verdi. Alanda 'Hükümet istifa' sloganları yankılandı.

SALMAN: İŞTE BENİM BAŞKAN ADAYIM

Skandal karar gündemdeki yerini korurken, sanatçı İlyas Salman'dan bir İmamoğlu paylaşımı geldi.

Twitter'dan bir paylaşım paylaşım yapan Salman, İmamoğlu için "İşte benim başkan adayım" dedi.

Usta sanatçı, şu ifadeleri kullandı:

"İşte benim başkan adayım. Dik duruşlu ama barışçı, iyi eğitimli, kucaklayıcı, dirençli, serinkanlı ve kararlı. Hem seçimlerin yenilenmesi hem de bugünkü yargı süreçlerinde çok iyi birer sınav verdi. Hem eşi Ekrem Bey de iyi birine benziyor."