İmkansız hissettiğinizde bile kendinizi affetmenin 4 yolu

Yayınlanma: 14.07.2024 - 17:43

Güncelleme: 14.07.2024 - 17:43

Herkesin hayatında kendini affedemediği anlar olmuştur. Ciddi bir hata yapıldığında bu anılar insanın zihnini kemirir. Bu olaylar sizi hala rahatsız ediyorsa, henüz kendinizi affetmemişsiniz demektir. Ancak ne yapmış olursanız olun, kendinizi affetmeyi öğrenmelisiniz.

Uzmanlar, kendinizi affetmenin önemli olduğunu çünkü affetmezseniz, bu yanlış eylemlerin kim olduğunuzu yeniden tanımlamasına izin verme riskiniz olduğunu söylüyor. Kendinizi affetmemenin aslında sizi geri tuttuğu ve hayatı daha az keyifle yaşamanıza neden olduğu belirtiliyor.

Peki, kendinizi affetmek bu kadar önemliyse, bunu nasıl yaparsınız? İşte kendinizi affetmenin dört yolu...

1. HATANIZI KİMLİĞİNİZDEN AYIRIN

Yanlış bir şey yaptığınız için kendinizi suçlamaktan vazgeçin. Uzmanlar, suçluluğunuzun bir amaca hizmet ettiğini ancak bu amacın kendinize sonsuza kadar işkence etmek olmadığını belirtiyor. Beyniniz, bir daha aynı hatayı yapmamanız için sizi uyarır. Ancak, hatanızın kimliğinizi tanımlamasına izin vermeyin.

2. DÜŞÜNCELERINIZI YAZIN

Günlük tutmak, duygusal iyileşme sürecinde güçlü bir araçtır. Duygularınızı yazmanız ve onlardan kanıt talep etmeniz uzmanlar tarafından öneriliyor. Kendinize, gerçekten kötü biri olup olmadığınızı sorun. Büyük ihtimalle, hatalarınızın hakim olduğu kısa bir liste göreceksiniz ve bu da aslında güvenilir bir insan olduğunuzu gösterecektir.

3. BAĞIŞLANMA DILEYIN

Kendinizi affetmek için, hatanızdan etkilenen kişilerden bağışlanma dilemek önemlidir. Hatanızı yüksek sesle kabul etmeniz ve af dilemeniz uzmanlar tarafından öneriyor. Ancak, diğer kişi sizi affetmese bile, bu kendinizi affetmenize engel olmamalıdır. Onların duygularına sahip çıkma hakkı olduğu gibi, sizin de kendinize işkence etmeyi bırakmaya hakkınız var.

4. SONUÇLARI KABULLENIN

Kendinizi affetmek, karşılaştığınız sonuçları kabul etmek anlamına gelir. Uzmanlar, hatanızın sonuçlarını yeni bir başlangıç olarak düşünmenizi öneriyor. Hatanızdan öğrendiklerinizi geleceğinize dahil ederek, geçmişe takılmaktan kurtulabilirsiniz.