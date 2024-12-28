Yayınlanma: 28.12.2024 - 13:25

Güncelleme: 28.12.2024 - 13:25

Günümüzüde tümüyle askeri yasak bölge statüsünde olan İmralı Adası'ndaki F Tipi Kapalı Cezaevi'nin iç güvenliği Adalet Bakanlığı, dış güvenliği Jandarma Genel Komutanlığı, deniz güvenliği de Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından sağlamaktadır. Peki, İmralı Adası nerede? İmralı Adası'nda kim kalıyor?

İMRALI ADASI NEREDE?

İmralı Adası, Marmara Denizi'nde yer alan küçük bir Türk adasıdır. Coğrafi olarak Bursa iline bağlıdır ve Güney Marmara bölgesinde, Mudanya kıyılarının yaklaşık 19 km açığında konumlanmıştır. Ada, tarihsel süreçte yerleşimlere ev sahipliği yapmıştır ancak günümüzde daha çok Türkiye'deki yüksek güvenlikli cezaeviyle bilinir..Tümüyle askerî alandır ve uçuşa yasak olmakla birlikte sivil girişe kapalıdır.

İMRALI ADASI'NIN TARİHÇESİ

İmralı Adası, tarih boyunca çeşitli uygarlıklar tarafından kullanılmıştır. Antik dönemde Yunan yerleşimlerine ev sahipliği yapan ada, Bizans İmparatorluğu ve Osmanlı İmparatorluğu dönemlerinde de önemini sürdürmüştür. Cumhuriyet dönemiyle birlikte stratejik bir noktada yer alması nedeniyle daha çok askeri ve güvenlik amaçlı kullanılmıştır.