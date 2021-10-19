Kanserle mücadele eden oyuncu Boğaç Aksoy setlere geri dönüyor

19 Ekim 2021 Salı, 15:36

Son olarak 'Arka Sokaklar' dizisinde rol alan oyuncu Boğaç Aksoy, uzun süredir lenf kanseriyle mücadele ediyor. Zorlu bir kemoterapi süreci geçiren Aksoy'un setlere geri döneceği ortaya çıktı.

Medyaradar'da yer alan habere göre; yapımcılığını ve yönetmenliğini yaptığı filmlerle uluslararası alanda ödüller kazanan Volkan Karataş, çekimlerine 2022'nin kış aylarında başlayacağı yeni filminde başrol oynayacak ismin Boğaç Aksoy olduğunu açıkladı.

MADENDE KEŞİF YAPTILAR

Öte yandan Boğaç Aksoy ve Volkan Karataş, çekimlerin gerçekleşeceği madende birlikte keşfe çıktı.

BİLİM İNSANINI CANLANDIRACAK

İddiaya göre filmde bilim insanını canlandıracak ünlü oyuncu, bu proje için mors alfabesini öğrenmeye başladı.

Volkan Karataş, "Uzun zamandır üzerinde titizlikle çalıştığım bu film, elde ettiğim bilgiler ışığında 100 yıl sonra dünyada neler olacağını gösterecek" dedi.